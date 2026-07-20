Após queda de transfer bans, Botafogo anuncia novas contratações

O Botafogo já estava atuando no mercado para iniciar uma reformulação no elenco alvinegro e só esperava a retirada dos últimos transfer bans para oficializar as contratações. Com isso, nesta segunda-feira (20), o dia já começou frenético no clube que anunciou os goleiros Gabriel Batista, de 28 anos, Warleson, de 29, e o lateral-esquerdo Paulinho, de 31.

Gabriel foi revelado nas categorias de base do Flamengo e estava jogando em Portugal onde defendia o Santa Clara. Antes de ir para a Europa, ele ainda teve uma breve passagem por empréstimo pelo Sampaio Corrêa. Em Portugal, desde 2022, realizou um total de 138 partidas. O atleta assinou um contrato até o fim 2029.

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Já Warleson, de 29 anos, foi formada nas divisões de base do Athletico-PR, e estava atuando pelo Cercle Brugge, da Bélgica. Ele também assinou um contrato até o fim de 2029.

Warleson é anunciado pelo Botafogo | Foto: Divulgação / BFR

Os dois goleiros chegam para disputar uma posição que vem gerando calafrios na torcida alvinegra desde o início da temporada. Após diversas falhas, Neto, chegou a um acordo pelo rescisão de contrato e Léo Linck e Raúl, que não conseguiram se firmar, seguem no elenco.

O terceiro anunciado do dia foi o lateral-esquerdo Paulinho. O atleta de 31 anos, estava no Midtjylland, da Dinamarca, e chega para disputar posição com o capitão Alex Telles. O jogador estava no radar da diretoria alvinegra desde o primeiro semestre de 2026, mas a negociação travou. Com o fim da temporada europeia o lateral ficou livre no mercado para acertar com o Botafogo. Antes de defender o Midtjylland por sete temporadas, Paulinho teve uma rápida passagem pelo Bahia entre 2018 e 2019, e foi revelado pelo Santo André.