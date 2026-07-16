Adolescente desaparecida em Niterói é encontrada por familiares em São Paulo

A Adolescente Maysa Bueno Sousa, de 17 anos, que desapareceu na última sexta-feira (10), foi encontrada por familiares em Itapevi, na Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, nesta quarta-feira (15).

Segundo o pai da adolescente, Márcio de Melo Sousa, ele viajou até a cidade após receber informações de que a jovem estaria na região.

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Ao chegar à cidade, Márcio encontrou a pastora Raquel, que havia sido procurada por uma amiga da família para ajudar nas buscas. A religiosa, que tem influência na região e um grande número de seguidores nas redes sociais, compartilhou em seu perfil uma reportagem de televisão sobre o desaparecimento de Maysa.

Pouco tempo depois, uma família compareceu à delegacia acompanhada da adolescente e informou que ela estava com eles e em segurança.

Segundo o pai, Maysa decidiu permanecer com a família que a acolheu em São Paulo. Márcio conseguiu conversar com a filha e confirmou que ela está bem e em segurança. A partir de agora, ele afirmou que acompanhará a situação da jovem à distância.

Após o desfecho das buscas, Márcio agradeceu a todos que contribuíram para que a adolescente fosse encontrada.

"Eu agradeço a todos que nos ajudaram, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo, onde fui acolhido com muito carinho pela equipe de policiais daquela cidade. Agradeço também a todos aqui em São Gonçalo, aos meios de comunicação e aos amigos. Meu muito obrigado a todos vocês. Minha palavra é gratidão. Agradeço pelo movimento que vocês fizeram. Agradeço de todo o meu coração", disse o pai da jovem.