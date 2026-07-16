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Adolescente desaparecida em Niterói é encontrada por familiares em São Paulo

A família agradece a todos que colaboraram

relogio min de leitura | Redação 16 de julho de 2026 - 11:51
Maysa Bueno Sousa, foi localizada em Itapevi, na Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo
Maysa Bueno Sousa, foi localizada em Itapevi, na Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo -

A Adolescente Maysa Bueno Sousa, de 17 anos, que desapareceu na última sexta-feira (10), foi encontrada por familiares em Itapevi, na Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, nesta quarta-feira (15).

Segundo o pai da adolescente, Márcio de Melo Sousa, ele viajou até a cidade após receber informações de que a jovem estaria na região.

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Ao chegar à cidade, Márcio encontrou a pastora Raquel, que havia sido procurada por uma amiga da família para ajudar nas buscas. A religiosa, que tem influência na região e um grande número de seguidores nas redes sociais, compartilhou em seu perfil uma reportagem de televisão sobre o desaparecimento de Maysa.

Pouco tempo depois, uma família compareceu à delegacia acompanhada da adolescente e informou que ela estava com eles e em segurança.

Segundo o pai, Maysa decidiu permanecer com a família que a acolheu em São Paulo. Márcio conseguiu conversar com a filha e confirmou que ela está bem e em segurança. A partir de agora, ele afirmou que acompanhará a situação da jovem à distância.

Após o desfecho das buscas, Márcio agradeceu a todos que contribuíram para que a adolescente fosse encontrada.

"Eu agradeço a todos que nos ajudaram, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo, onde fui acolhido com muito carinho pela equipe de policiais daquela cidade. Agradeço também a todos aqui em São Gonçalo, aos meios de comunicação e aos amigos. Meu muito obrigado a todos vocês. Minha palavra é gratidão. Agradeço pelo movimento que vocês fizeram. Agradeço de todo o meu coração", disse o pai da jovem.

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