Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0969 | Euro R$ 5,836
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Morre aos 83 anos o jornalista Renato Machado, um dos principais nomes do telejornalismo

Ele construiu uma carreira de mais de quatro décadas na TV Globo

relogio min de leitura | Redação 16 de julho de 2026 - 11:12
Jornalista Renato Machado
Jornalista Renato Machado -

O jornalista Renato Machado, ex-apresentador do Bom dia Brasil, morreu na manhã desta quinta-feira (16), na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro, ele construiu uma carreira de mais de quatro décadas na TV Globo, onde também apresentou o Jornal da Globo e o RJTV, estando na bancada do Jornal Nacional e também atuou como correspondente internacional e repórter especial.

Leia também: 

Últimos dias de inscrição para vagas gratuitas dos cursos de audiovisual do Projeto Favela Hope

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 30 milhões nesta quinta-feira (16)

Entre 1996 e 2010, Renato Machado foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil, período em que ajudou a reformular o telejornal. Ao lado de Leilane Neubarth e depois de Renata Vasconcellos, adotou um formato mais dinâmico, com maior interação entre os apresentadores, entradas ao vivo de repórteres e comentaristas e um uso mais amplo de estúdio.

Em maio de 2026, Renato fez sua última aparição pública nas telas ao dar autorização para a emissora retomar seu antigo quadro “Imagens da Semana” na internet.

Tags:

Bom Dia Brasil jornalistas brasileiros Renato Machado telejornalismo brasileiro TV Globo

Matérias Relacionadas