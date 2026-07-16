Morre aos 83 anos o jornalista Renato Machado, um dos principais nomes do telejornalismo

O jornalista Renato Machado, ex-apresentador do Bom dia Brasil, morreu na manhã desta quinta-feira (16), na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro, ele construiu uma carreira de mais de quatro décadas na TV Globo, onde também apresentou o Jornal da Globo e o RJTV, estando na bancada do Jornal Nacional e também atuou como correspondente internacional e repórter especial.

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Entre 1996 e 2010, Renato Machado foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil, período em que ajudou a reformular o telejornal. Ao lado de Leilane Neubarth e depois de Renata Vasconcellos, adotou um formato mais dinâmico, com maior interação entre os apresentadores, entradas ao vivo de repórteres e comentaristas e um uso mais amplo de estúdio.

Em maio de 2026, Renato fez sua última aparição pública nas telas ao dar autorização para a emissora retomar seu antigo quadro “Imagens da Semana” na internet.