De Itacoatiara a Piratininga, festas julinas mantêm tradição acesa e movimentam diferentes regiões de Niterói

O festival promete cinco dias de muito forró e manifestações culturais autênticas - Foto: Divulgação

O festival promete cinco dias de muito forró e manifestações culturais autênticas - Foto: Divulgação

As tradicionais festas juninas ganharam fôlego extra em Niterói e seguem movimentando a cidade ao longo de julho. Depois de um calendário intenso em junho, os arraiais continuam reunindo moradores e visitantes em diferentes bairros, com uma programação que mistura forró, samba, quadrilhas, gastronomia típica, brincadeiras e atividades voltadas para toda a família.

Da Região Oceânica ao Centro, passando por São Francisco e Itacoatiara, a agenda de festas julinas demonstra como a tradição permanece viva, impulsionando o comércio local, valorizando a cultura popular e oferecendo opções de lazer ao ar livre durante as férias escolares.

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A programação começa nos dias 18 e 19 de julho, quando a Casa Viva Itacoá, em Itacoatiara, recebe mais uma edição do Arraiá de Itacoatiara. A partir das 15h, o espaço será transformado em um ambiente de confraternização entre moradores, com música ao vivo, forró, comidas típicas, drinks, manifestações artísticas e atividades para todas as idades. Promovido pela SOAMI em parceria com a Casa Viva Itacoá, o evento aposta no fortalecimento do sentimento de pertencimento e na valorização da convivência comunitária.

A Casa Viva Itacoá, em Itacoatiara, recebe mais uma edição do Arraiá de Itacoatiara | Foto: Reprodução/ Instagram

No mesmo fim de semana, a Praça Rádio Amador, em São Francisco, recebe uma nova edição do Arraiá de Niterói, após a grande procura registrada na primeira etapa do evento. Com entrada gratuita, a festa acontece das 12h às 23h e reúne apresentações musicais, quadrilhas, atrações infantis, parque de diversões e uma ampla oferta de comidas típicas.

Entre os destaques da programação estão os shows de Lara Zuzarte, Pagode do Palitto, Forró Pé Descalço, Jessy e Trio e Nosso Samba, além de apresentações voltadas ao público infantil. No domingo, a organização também prevê a transmissão da final da Copa do Mundo de 2026 em telão, ampliando o caráter de convivência do evento.

Na Praça Rádio Amador, em São Francisco, recebe uma nova edição do Arraiá de Niterói | Foto: Helen Couto

Na semana seguinte, entre 24 e 26 de julho, será a vez do Mercado Municipal de Niterói receber aquele que se consolidou como um dos maiores arraiais da cidade. Com entrada gratuita, o evento reúne uma extensa programação musical, apresentações culturais e atrações para crianças.

Ao longo dos três dias, o público poderá assistir aos shows de Forró Informal, Pagode do Levada, Samba da Capela e Roda de Samba do Celeiro, além da apresentação da premiada Quadrilha Balão Dourado do Tigre. A programação infantil contará com artistas como Palhaço Azeitona, Mágico Douglas, Lekolé e o projeto Criart, enquanto a praça de alimentação oferecerá pratos típicos, doces, caldos e bebidas.

Também nos dias 24 e 25 de julho, o Iate Clube Brasileiro, em São Francisco, promove seu tradicional arraiá, voltado para associados, convidados e clubes coirmãos. A festa reúne atrações como touro mecânico, pescaria, brinquedos infláveis, barraquinhas de jogos, comidas típicas e apresentações musicais em um ambiente familiar.

Já no dia 25 de julho, o Centro Equestre Laço ao Passo, no Badu, realiza uma festa julina com proposta diferenciada. Cercado pela natureza, o evento combina o universo equestre com os elementos tradicionais das festas de julho, oferecendo música ao vivo, quadrilha, fogueira, brincadeiras e gastronomia típica. Os ingressos são limitados e vendidos antecipadamente.

Encerrando o calendário, o Arraiá da Região Oceânica será realizado entre 31 de julho e 2 de agosto, na Praça do antigo Toboágua, em Piratininga. A expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores, reunindo moradores da região e visitantes em torno de uma programação gratuita dedicada à cultura popular.

Serviço

Arraiá de Itacoatiara

Data: 18 e 19 de julho

Horário: A partir das 15h

Local: Casa Viva Itacoá – Avenida Mathias Sandri, 600 – Itacoatiara

Arraiá de Niterói

Data: 18 e 19 de julho

Horário: Das 12h às 23h

Local: Praça Rádio Amador – São Francisco

Entrada gratuita

Arraiá do Mercado Municipal

Data: 24 a 26 de julho

Horário: Das 12h à meia-noite (sexta-feira a partir das 16h)

Local: Mercado Municipal de Niterói

Entrada gratuita

Arraiá do Iate Clube Brasileiro

Data: 24 e 25 de julho

Horário: A partir das 18h

Local: Iate Clube Brasileiro – São Francisco

Festa Julina do Centro Equestre Laço ao Passo

Data: 25 de julho

Horário: A partir das 16h

Local: Badu

Ingressos antecipados

Arraiá da Região Oceânica

Data: 31 de julho a 2 de agosto

Local: Praça do antigo Toboágua – Piratininga