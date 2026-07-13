Adolescente de São Gonçalo desaparece ao sair de casa para ir à escola
Maysa Bueno Sousa, de 17 anos, saiu de casa, em São Gonçalo, dizendo que iria para o Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha, mas foi vista no Terminal Rodoviário Governador Roberto Silveira, no Centro de Niterói
Familiares da adolescente Maysa Bueno Sousa, de 17 anos, vivem momentos de angústia desde o desaparecimento da jovem, ocorrido na última sexta-feira (10). Moradora de São Gonçalo, ela foi vista pela última vez no Terminal Rodoviário Governador Roberto Silveira, no Centro de Niterói, e desde então não deu mais notícias.
De acordo com o pai da adolescente, Márcio de Melo Sousa, a filha teria saído de casa, em Santa Luzia, São Gonçalo, dizendo que iria para o Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha, no Centro de Niterói. Contudo, Maysa foi vista no terminal na última sexta-feira (10), pela manhã.
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“Eu pensei que ela tinha ido para a escola, mas a escola está de férias. Ela esteve na rodoviária de Niterói”, contou o pai aflito, que também contou que a jovem levou os documentos, o aparelho celular, além de roupas.
Após notar que a filha não retornava para casa, Márcio procurou a 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado e, logo depois, encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), em Niterói.
A última vez que Maysa foi vista, ela usava uma calça preta e um casaco bege.
Quem souber de alguma informação que ajude a localizar Maysa, entre em contato com o pai da jovem, Márcio, pelo número (21) 98411-2092, ou com o irmão da adolescente, Eduardo, por meio do número (21) 99333-4470.
Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu aos nossos contatos sobre as investigações a respeito do paradeiro da adolescente. Mas o espaço segue aberto.