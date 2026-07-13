Adolescente de São Gonçalo desaparece ao sair de casa para ir à escola

Familiares da adolescente Maysa Bueno Sousa, de 17 anos, vivem momentos de angústia desde o desaparecimento da jovem, ocorrido na última sexta-feira (10). Moradora de São Gonçalo, ela foi vista pela última vez no Terminal Rodoviário Governador Roberto Silveira, no Centro de Niterói, e desde então não deu mais notícias.

De acordo com o pai da adolescente, Márcio de Melo Sousa, a filha teria saído de casa, em Santa Luzia, São Gonçalo, dizendo que iria para o Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha, no Centro de Niterói. Contudo, Maysa foi vista no terminal na última sexta-feira (10), pela manhã.



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“Eu pensei que ela tinha ido para a escola, mas a escola está de férias. Ela esteve na rodoviária de Niterói”, contou o pai aflito, que também contou que a jovem levou os documentos, o aparelho celular, além de roupas.

Após notar que a filha não retornava para casa, Márcio procurou a 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado e, logo depois, encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), em Niterói.

A última vez que Maysa foi vista, ela usava uma calça preta e um casaco bege.

Quem souber de alguma informação que ajude a localizar Maysa, entre em contato com o pai da jovem, Márcio, pelo número (21) 98411-2092, ou com o irmão da adolescente, Eduardo, por meio do número (21) 99333-4470.

Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu aos nossos contatos sobre as investigações a respeito do paradeiro da adolescente. Mas o espaço segue aberto.