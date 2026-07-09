Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1383 | Euro R$ 5,8777
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Pai é flagrado chutando a própria filha em caminhada

A mãe da criança registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (7)

relogio min de leitura | Redação 09 de julho de 2026 - 11:37
Em um dado momento, ele para e dá um chute na filha, que cai no chão
Em um dado momento, ele para e dá um chute na filha, que cai no chão -

Uma menina de três anos, foi chutada pelo próprio pai enquanto caminhava no último domingo (5). O caso aconteceu em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, o homem aparece caminhando com a menina e outro filho, de 5 anos.

Em um dado momento, ele para e dá um chute na filha, que cai no chão. No outro vídeo, outro homem aparece se aproximando, abre os braços e tenta intervir na cena, mas é confrontado pelo pai das crianças. Um tempo depois, a menina se levanta e os três seguem andando.

Leia também: 

Mulher sofre ataque de dois pitbulls a caminho do trabalho em Niterói

Polícia Civil investiga lista de colégio em que estudantes são classificadas por conotação sexual no RJ

A mãe da criança registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (7). O homem foi ouvido pela polícia na quarta-feira (8). Um inquérito foi instaurado e o homem vai responder pelo crime de lesão corporal.

A Polícia Civil pediu medidas protetivas de urgência em favor da menina, do irmão dela e da mãe. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso.

Tags:

agressão infantil conselho tutelar Direitos da Criança Polícia Civil

Matérias Relacionadas