Pai é flagrado chutando a própria filha em caminhada
A mãe da criança registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (7)
Uma menina de três anos, foi chutada pelo próprio pai enquanto caminhava no último domingo (5). O caso aconteceu em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, o homem aparece caminhando com a menina e outro filho, de 5 anos.
Em um dado momento, ele para e dá um chute na filha, que cai no chão. No outro vídeo, outro homem aparece se aproximando, abre os braços e tenta intervir na cena, mas é confrontado pelo pai das crianças. Um tempo depois, a menina se levanta e os três seguem andando.
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A mãe da criança registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (7). O homem foi ouvido pela polícia na quarta-feira (8). Um inquérito foi instaurado e o homem vai responder pelo crime de lesão corporal.
A Polícia Civil pediu medidas protetivas de urgência em favor da menina, do irmão dela e da mãe. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso.