Polícia Civil investiga lista de colégio em que estudantes são classificadas por conotação sexual no RJ

Em nota, o Colégio Cruzeiro afirmou que já registrou um boletim de ocorrência - Foto: Reprodução

Em nota, o Colégio Cruzeiro afirmou que já registrou um boletim de ocorrência - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um caso de uma lista criada por alunos do Colégio Cruzeiro, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, em que colegas foram classificadas em categorias com conotação sexual. O caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). Os agentes realizam diligências para apurar os fatos.

A lista foi feita em uma plataforma online no formato “tier list”, em que temas são divididos em categorias pré-estabelecidas. As estudantes foram classificadas nas categorias “GOAT” (“melhor de todos os tempos”, em inglês), “Comeria no lucro”, “Bêbado vai”, “Me arrependi depois” e “Nem olharia”.

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Em nota, o Colégio Cruzeiro afirmou que já registrou um boletim de ocorrência e denunciou o caso à plataforma, que já retirou o conteúdo.

"O Colégio Cruzeiro, sintonizado com as questões da sociedade contemporânea, reprova e repudia quaisquer atitudes que exponham estudantes. Registramos um boletim de ocorrência, fizemos uma denúncia à plataforma de veiculação exigindo a retirada do conteúdo (já retirado do ar), alertamos os responsáveis e estamos dando apoio às alunas e suas famílias", diz.