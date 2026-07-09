Mulher sofre ataque de dois pitbulls a caminho do trabalho em Niterói

Uma mulher foi atacada por dois cães da raça pitbull, na manhã desta quinta-feira (09), enquanto se dirigia para o trabalho. O caso aconteceu no bairro Ititioca, localizado em Niterói.

Leia também:

Polícia apreende grande quantidade de drogas e prende três suspeitos em comunidade de Niterói

Inscrições para trabalhar no IBGE se encerram nesta quinta-feira às 14h

De acordo com informações de testemunhas, os cães são de uma vizinha da vítima e eles teriam fugido de casa antes de atacarem a trabalhadora.



Após ser ferida, a vítima foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no bairro Fonseca, também em Niterói.

Ao dar entrada na emergência, a vítima precisou rapidamente realizar um procedimento cirúrgico, em decorrência da gravidade das lesões e ferimentos.

Até o momento de publicação desta matéria, a direção do Hospital Estadual Azevedo Lima não se pronunciou sobre o caso e não divulgou informações sobre o estado de saúde da paciente, nem detalhes sobre a extensão das lesões.