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Acidente com caminhão-cegonha ainda causa transtornos mesmo após liberação da via

De acordo com a concessionária, a previsão é que o fornecimento de energia seja restabelecido até às 15h

relogio min de leitura | Redação 17 de junho de 2026 - 11:13
Equipes da Enel permanecem trabalhando no local
Equipes da Enel permanecem trabalhando no local -

Nesta quarta-feira (17), o acidente envolvendo um caminhão-cegonha segue causando impactos no trânsito entre Niterói e São Gonçalo. Apesar da liberação da pista, motoristas ainda enfrentam lentidão, principalmente no sentido Rio, no trecho de acesso à Ponte.

Além do fluxo prejudicado, a região continua sendo afetada pela falta de energia elétrica devido a colisão no poste. Equipes da Enel permanecem trabalhando no local, já que o trecho entre o Estaleiro e o Moinho segue sem luz.

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De acordo com a concessionária, a previsão é que o fornecimento de energia seja restabelecido até às 15h.

De acordo com a concessionária, a previsão é que o fornecimento de energia seja restabelecido até às 15h
De acordo com a concessionária, a previsão é que o fornecimento de energia seja restabelecido até às 15h |  Foto: Layla Mussi

Tags:

Acidente de Trânsito caminhão-cegonha Energia elétrica Niterói Ponte Rio-Niterói São Gonçalo

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