Fim da baliza: candidatos comentam mudança na prova prática da CNH

Segundo o Detran-RJ, a baliza deixou de ser requisito nos exames práticos - Foto: Layla Mussi

Segundo o Detran-RJ, a baliza deixou de ser requisito nos exames práticos - Foto: Layla Mussi

A retirada da baliza dos exames práticos para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tem gerado reações mistas dos candidatos. Apesar de comemorarem a simplificação da prova, os futuros motoristas acreditam que a aprendizagem da manobra continua sendo essencial para quem pretende dirigir.

O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) informou que, desde o último sábado (13), a baliza deixou de ser requisito nos exames práticos para a primeira habilitação. Segundo o órgão, a mudança atende à Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

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Para o freelancer Davi Alves, de 20 anos, a alteração torna a prova menos estressante. Ele conta que realizou o exame sem precisar executar a baliza e considera que a ausência da etapa facilita a aprovação. "Sem a baliza ficou mais tranquilo, mais fácil. Não tem aquela pressão do tempo para fazer a manobra", afirma.

Apesar disso, Davi acredita que a habilidade não deveria ser deixada de lado. "A baliza ainda é importante para a pessoa ter mais noção. Na autoescola a gente aprende muito para passar na prova, mas é uma coisa útil no dia a dia", comenta

O estudante Iury Ramos, de 19 anos, que fará a prova pela primeira vez, também vê a mudança com bons olhos. Para ele, a retirada da baliza pode diminuir o nervosismo dos candidatos durante o exame.

"A maioria das pessoas reprovava por causa da baliza, o que deixava todo mundo mais nervoso. Agora, só com o trajeto, ficou um pouco mais fácil", diz.

O estudante Iury Ramos, de 19 anos, acha que a retirada da baliza facilitou a prova | Foto: Layla Mussi

Mesmo aprovando a alteração, Iury comentou que aprendeu a fazer a manobra durante as aulas na autoescola.

Sob supervisão de Marcela Freitas