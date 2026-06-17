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Acidente com caminhão-cegonha causa caos no trânsito entre Niterói e São Gonçalo; VÍDEO

A colisão aconteceu na Avenida Feliciano Sodré, no Centro de Niterói

relogio min de leitura | Redação 17 de junho de 2026 - 09:08
O veículo bateu em um poste e acabou ficando atravessado na pista
O veículo bateu em um poste e acabou ficando atravessado na pista -

Um acidente envolvendo um caminhão-cegonha na manhã desta quarta-feira (17) provocou grandes transtornos no trânsito de Niterói e São Gonçalo.

A colisão aconteceu na Avenida Feliciano Sodré, no Centro de Niterói, quando o veículo bateu em um poste e acabou ficando atravessado na pista. Com isso, faixas foram interditadas, causando congestionamento nos acessos ao Centro e também na ligação com a Ponte Rio-Niterói. 

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Para minimizar os impactos, o trânsito precisou ser desviado pela Avenida Jansen de Melo e pela Rua Barão de Amazonas, com acesso pela Avenida Washington Luiz. Por volta das 8h45, o fluxo de veículos nas vias já havia sido normalizado, mas o trânsito segue intenso na região.

Autor: Reprodução/ Redes Sociais | Descrição:

Tags:

Acidente de Trânsito caminhão-cegonha Congestionamento Niterói Transporte vias interditadas

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