Acidente com caminhão-cegonha causa caos no trânsito entre Niterói e São Gonçalo; VÍDEO
A colisão aconteceu na Avenida Feliciano Sodré, no Centro de Niterói
Um acidente envolvendo um caminhão-cegonha na manhã desta quarta-feira (17) provocou grandes transtornos no trânsito de Niterói e São Gonçalo.
A colisão aconteceu na Avenida Feliciano Sodré, no Centro de Niterói, quando o veículo bateu em um poste e acabou ficando atravessado na pista. Com isso, faixas foram interditadas, causando congestionamento nos acessos ao Centro e também na ligação com a Ponte Rio-Niterói.
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Para minimizar os impactos, o trânsito precisou ser desviado pela Avenida Jansen de Melo e pela Rua Barão de Amazonas, com acesso pela Avenida Washington Luiz. Por volta das 8h45, o fluxo de veículos nas vias já havia sido normalizado, mas o trânsito segue intenso na região.