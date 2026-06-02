Francine Montibelo é anunciada como nova superintendente de executiva da LIGA RJ

Ao longo de sua trajetória, Francine construiu uma carreira marcada pelo trabalho nos bastidores da folia, acumulando experiência em planejamento - Foto: Divulgação/Liga RJ

Ao longo de sua trajetória, Francine construiu uma carreira marcada pelo trabalho nos bastidores da folia, acumulando experiência em planejamento - Foto: Divulgação/Liga RJ

A LIGA RJ anunciou Francine Montibelo como sua nova superintendente executiva. Formada em Administração e com 10 anos de atuação na gestão do carnaval, a profissional passa a integrar a equipe da entidade responsável pelos desfiles da Série Ouro do Carnaval carioca.

Ao longo de sua trajetória, Francine construiu uma carreira marcada pelo trabalho nos bastidores da folia, acumulando experiência em planejamento, organização e gestão de projetos ligados ao carnaval. Agora, assume a superintendência executiva da LIGA RJ com o objetivo de contribuir para o fortalecimento dos desfiles e para o desenvolvimento das agremiações filiadas.

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Para Francine, a nova função representa um importante passo profissional e também um símbolo da crescente presença feminina em cargos de liderança no universo do samba.

“Assumir a superintendência executiva da LIGA RJ é uma grande honra e uma responsabilidade que recebo com muito respeito. O carnaval é construído por milhares de pessoas e fico feliz em poder contribuir com minha experiência para o crescimento da nossa festa. Também celebro este momento como uma conquista para as mulheres, que vêm ocupando cada vez mais espaços de decisão e mostrando sua capacidade de liderança, gestão e transformação”, destaca.

A LIGA RJ tem 15 agremiações filiadas e organiza junto à Neltur, os desfiles oficiais da Série Ouro na Marquês de Sapucaí, no Carnaval!