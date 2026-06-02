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Maricá abre inscrições para aulas de ginástica gratuitas voltadas aos idosos

Atividades na Casa da Terceira Idade de Santa Paula promovem saúde, bem-estar e envelhecimento ativo à população

relogio min de leitura | Escrito por Redação 02 de junho de 2026 - 14:32
A iniciativa incentiva a prática regular de exercícios físicos entre os idosos, contribuindo para a mobilidade, a disposição e a qualidade de vida
A iniciativa incentiva a prática regular de exercícios físicos entre os idosos, contribuindo para a mobilidade, a disposição e a qualidade de vida -

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, está com vagas abertas para turmas gratuitas de ginástica oferecidas na Casa da Terceira Idade de Santa Paula. A iniciativa incentiva a prática regular de exercícios físicos entre os idosos, contribuindo para a mobilidade, a disposição e a qualidade de vida.

Para realizar a inscrição, os interessados devem ter mais de 60 anos e apresentar: atestado médico original e cópia autorizando a prática de atividade física, uma foto 3x4, cópias de identidade e CPF, além de comprovante de residência. Mais informações sobre as matrículas podem ser obtidas pelo telefone (21) 99570-6685.

A professora Fernanda Abreu ressaltou os impactos positivos dos exercícios para a rotina dos alunos. “Além de melhorar o condicionamento físico, muitos ganham mais autoestima, socializam e se sentem motivados. Temos um trabalho integrado que envolve atividade física, apoio psicológico e assistência social, fazendo a diferença na vida dos participantes”, explicou.

Além dos benefícios diretos para a saúde, as ações desenvolvidas no polo de Santa Paula promovem a convivência social, o fortalecimento dos vínculos comunitários e a valorização do envelhecimento ativo.

Vilma Helena Vieira, uma das alunas do espaço, destacou a importância do projeto para o seu dia a dia. “Tenho problemas na coluna e na Casa da Terceira Idade posso participar de fisioterapia coletiva, hidroginástica, pilates, dança e alongamento. Essas atividades me ajudam a manter a mobilidade, a qualidade de vida e fazer novas amizades”, concluiu.

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Tags:

ginástica para idosos Maricá

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