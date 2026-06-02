Após uma semana internado, Faustão recebe alta médica em hospital paulista

Faustão enfrenta uma série de problemas de saúde desde que se afastou da televisão em 2023 - Foto: Reprodução/Instagram

Faustão enfrenta uma série de problemas de saúde desde que se afastou da televisão em 2023 - Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador Fasto Silva, mas conhecido como Faustão, recebeu alta médica e deixou o hospital na manhã desta terça-feira (2). O comunicador de 76 anos, ficou internado no período de uma semana após realizar um procedimento para retirada de uma sonda gástrica, no Hospital Israelita Albert Einstein, localizado em São Paulo.

Leia também:

Lula sanciona lei da Copa do Mundo Feminina e reconhece pioneiras

Influenciador viraliza após ter visto um possível OVNI em Campo Largo, no Paraná

Segundo a nota divulgada pela equipe do apresentador, ele já se recuperou e está bem: "Fausto teve alta pela manhã de hoje, dia 2/6. Está tudo bem. "A internação aconteceu no último dia de 25 de maio, de acordo com a assessoria do comunicador, esse procedimento médico já estava previsto para acontecer desde o ano passado.

Faustão enfrenta uma série de problemas de saúde desde que se afastou da televisão em 2023. E precisou passar por um transplante de coração em 2023 e depois precisou realizar transplantes de rim e de fígado, além de precisar fazer um retransplante renal em 2025.

Desde então, Faustão mantém uma rotina longe das câmeras e raramente aparece em publicações e registros compartilhados pela família e amigos nas redes sociais.