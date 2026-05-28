Brasil registra menor taxa de desemprego da história para abril, aponta IBGE

O cenário geral do mercado de trabalho é considerado positivo - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/Agência Brasil

O cenário geral do mercado de trabalho é considerado positivo - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/Agência Brasil

O Brasil atingiu o menor nível de desemprego já registrado para o mês de abril desde o início da série histórica, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com a pesquisa, a taxa de desocupação ficou em 5,8% no trimestre encerrado em abril, representando uma queda em relação ao período anterior, quando o índice estava em 6,1%. O resultado também é inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, que foi de 6,6%.

Mesmo com uma leve oscilação em relação ao início do ano, o patamar é considerado o mais baixo para o período desde o início da pesquisa, em 2012.

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Os dados apontam ainda que cerca de 6,3 milhões de brasileiros seguem em busca de emprego no país. Especialistas destacam que variações nesse período costumam ocorrer por fatores sazonais, principalmente após o fim de contratações temporárias registradas no final do ano.

Apesar disso, o cenário geral do mercado de trabalho é considerado positivo, com indicadores mostrando melhora na comparação anual e manutenção de níveis elevados de ocupação no país.