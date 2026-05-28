Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 6 milhões nesta quinta-feira
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
min de leitura | Escrito por Agência Brasil 28 de maio de 2026 - 11:10
As seis dezenas do concurso 3.012 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
Leia também:
Caso Henry Borel: Pediatra relembra que pai pediu para equipe não desistir de reanimar a vítima
Feira Preta Festival celebra Viva Pequena África e impulsiona organizações do território
O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 6 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no portal das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.