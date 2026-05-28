Corpus Christi é feriado nacional? Entenda como funciona e veja em quais capitais haverá folga
O dia de Corpus Christi será celebrado em 4 de junho de 2026
O dia de Corpus Christi será celebrado em 4 de junho de 2026, na próxima quinta-feira e pode garantir um tempo de descanso prolongado para trabalhadores de algumas partes do país. Apesar de ser uma tradição religiosa, a data não é feriado nacional e aparece no calendário federal como ponto facultativo, o que significa que a dispensa do expediente depende das regras adotadas por estados e municípios.
Veja as capitais onde Corpus Christi é Feriado:
Boa Vista
Campo Grande
Cuiabá
Curitiba
Florianópolis
Fortaleza
Goiânia
Macapá
Maceió
Manaus
Natal
Porto Alegre
Rio de Janeiro
Salvador
São Paulo
Teresina
Vitória
Leia também:
Mortalidade materna: Brasil ainda perde centenas de mulheres por ano
2º Seminário do Fórum Popular de Mulheres de São Gonçalo debate o 'Maternar'; saiba mais
Em muitos municípios, a sexta-feira seguinte ao Corpus Christi também pode ser decretada ponto facultativo, permitindo a chamada “emenda” com o fim de semana. Mas, essa possibilidade não é automática e deve ser verificada conforme a legislação local ou a política adotada por cada empresa.