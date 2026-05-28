Corpus Christi é feriado nacional? Entenda como funciona e veja em quais capitais haverá folga

O dia de Corpus Christi será celebrado em 4 de junho de 2026, na próxima quinta-feira e pode garantir um tempo de descanso prolongado para trabalhadores de algumas partes do país. Apesar de ser uma tradição religiosa, a data não é feriado nacional e aparece no calendário federal como ponto facultativo, o que significa que a dispensa do expediente depende das regras adotadas por estados e municípios.

Veja as capitais onde Corpus Christi é Feriado:

Boa Vista

Campo Grande

Cuiabá

Curitiba

Florianópolis

Fortaleza

Goiânia

Macapá

Maceió

Manaus

Natal

Porto Alegre

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

Teresina

Vitória

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Em muitos municípios, a sexta-feira seguinte ao Corpus Christi também pode ser decretada ponto facultativo, permitindo a chamada “emenda” com o fim de semana. Mas, essa possibilidade não é automática e deve ser verificada conforme a legislação local ou a política adotada por cada empresa.