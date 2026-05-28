Comerciantes esperam melhorias na segurança e estrutura após Prefeitura assumir rodoviária de Niterói

Após o anúncio de que a Prefeitura de Niterói assumirá a administração do Terminal Rodoviário Roberto Silveira, comerciantes e trabalhadores do local demonstraram expectativa por mudanças na segurança, na estrutura e no funcionamento do espaço.

Para a prefeitura, a transferência da administração simboliza a requalificação do terminal e das redondezas, além da melhoria nos serviços oferecidos à população.

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Apesar da novidade ter sido divulgada há poucos dias, os comerciantes contam que possuem altas expectativas sobre as mudanças, que poderão trazer benefícios para eles, mas principalmente para os passageiros.

“Eu acho que vai ser muito bom, muito bom para todo mundo, porque as pessoas estão reclamando das coisas que estão acontecendo aqui. [...] A expectativa é de melhorias em todos os aspectos, principalmente na estrutura de uma forma mais geral. Tem muito morador de rua, e esperamos que encaminhem cada um deles para um lugar adequado”, disse o funcionário Adilson Vicente, 61 anos.

Terminal Rodoviária Roberto Silveira | Foto: Layla Mussi

Uma das principais melhorias esperadas pelos trabalhadores é que as pessoas em situação de rua que dormem na rodoviária sejam encaminhadas para um ambiente que as acolha, reduzindo, assim, episódios de violência, como os já registrados anteriormente.

“A expectativa é que isso melhore, porque isso está cheio de pedintes que ameaçam as pessoas, ameaçam a gente, invadem lojas, roubam e furtam mercadorias. Espero que o policiamento melhore e que coloquem segurança, algum tipo de segurança, aqui. A rodoviária também precisa de uma obra”, comentou a gerente Adriana Sodré, de 50 anos, que também torce para que novas linhas de ônibus sejam implementadas na rodoviária.

Pessoas em situação de rua dormem nas dependências da rodoviária | Foto: Layla Mussi

Uma funcionária, que preferiu não se identificar, contou que, com as possíveis melhorias na segurança, a expectativa é de que mais passageiros optem por viajar partindo do terminal.

“A gente está na expectativa de que melhore, porque, melhorando a segurança, o pessoal vai ficar mais à vontade para vir pegar ônibus aqui. Muita gente, muitos passageiros, falaram que iriam pegar ônibus no Rio justamente por causa desses moradores de rua que ficam coagindo as pessoas”, revelou.

Passageiros relatam preocupação com a segurança no entorno do terminal | Foto: Layla Mussi

Procurada, a Prefeitura de Niterói informou que, em uma reunião com o governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, foi decidida a mudança de administração nesta terça-feira (26). A medida é tida como um passo importante para a melhoria do espaço e das redondezas, fazendo com que a cidade avance em melhorias estruturais, na organização da região e na qualificação dos serviços.



Questionada sobre a presença da Guarda Municipal no terminal, possíveis obras, implementação de novas linhas de ônibus, ações voltadas para pessoas em situação de rua e sobre a previsão para o início das operações no local, a Prefeitura de Niterói não respondeu aos questionamentos até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.



Sob supervisão de Marcela Freitas