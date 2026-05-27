Prefeitura de Niterói vai assumir administração da Rodoviária Roberto Silveira

A medida representa um passo importante para a requalificação do espaço e do entorno - Foto: Layla Mussi

A medida representa um passo importante para a requalificação do espaço e do entorno - Foto: Layla Mussi

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou nesta terça-feira (26) de uma reunião institucional com o governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto de Castro, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para discutir pautas estratégicas voltadas ao desenvolvimento do município. Entre os avanços discutidos no encontro, uma novidade importante para a cidade: a Prefeitura de Niterói passará a administrar a Rodoviária Roberto Silveira, equipamento estratégico para a mobilidade urbana e para a recepção diária de milhares de passageiros.

A medida representa um passo importante para a requalificação do espaço e do entorno, permitindo ao município avançar em melhorias estruturais, na organização da área e na qualificação dos serviços prestados à população, dentro de um esforço de integração entre diferentes esferas de governo para ampliar investimentos e melhorar a infraestrutura urbana da cidade.

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O prefeito Rodrigo Neves destacou a importância do diálogo institucional para garantir avanços concretos para a população.

“Foi uma reunião muito positiva, marcada pelo diálogo institucional e pelo compromisso com pautas estratégicas para Niterói. Discutimos ações importantes nas áreas de segurança, saúde, infraestrutura e patrimônio, reforçando uma parceria que contribui diretamente para melhorar a qualidade de vida da população e impulsionar o desenvolvimento da cidade”, afirmou Rodrigo Neves.

O encontro reuniu equipes técnicas da Prefeitura de Niterói e representantes do Governo do Estado para tratar de ações nas áreas de segurança pública, saúde, patrimônio histórico e infraestrutura. Durante mais de uma hora de reunião, foram debatidas iniciativas de cooperação institucional e projetos considerados prioritários para Niterói, com foco na ampliação de investimentos, na melhoria dos serviços públicos e no fortalecimento da articulação entre município e Estado.

Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, se reuniu com o governador em exercício do Estado do Rio, o desembargador Ricardo Couto de Castro | Foto: Divulgação - Evelen Gouvêa

Acompanhavam o prefeito a vice-prefeita Isabel Swan; o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas; o secretário de Fazenda, César Barbiero; a secretária de Planejamento, Elissa Rasma; a secretária de Saúde, Ilza Fellows, e o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe Ordacgy.