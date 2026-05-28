Polícia encontra bonecos e armas de madeira durante ação no Tanque

Segundo a PM, o uso desse tipo de material faz parte de uma estratégia para confundir a ação policial - Foto: Divulgação/ PMERJ

Segundo a PM, o uso desse tipo de material faz parte de uma estratégia para confundir a ação policial - Foto: Divulgação/ PMERJ

Durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (27) na comunidade da Caixa D’ Água, no bairro Tanque, na Zona Sudoeste do Rio, policiais militares foram surpreendidos por bonecos com armas falsas espalhados pela região.

De acordo com a Polícia Militar, a ação tinha como objetivo retirar barricadas instaladas por criminosos e intensificar o combate ao tráfico de drogas. Na ação, os agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) encontraram bonecos posicionados para simular a presença de criminosos armados.

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Segundo a PM, o uso desse tipo de material faz parte de uma estratégia para confundir a ação policial, provocando reação dos agentes e, consequentemente, gerando confrontos.

Os bonecos estavam vestidos com máscaras, perucas, bonés, sapatos e óculos. As armas falsas foram feitas com pedaços de madeira e panos. O material foi destruído pelos policiais.