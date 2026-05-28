Feira Preta Festival celebra Viva Pequena África e impulsiona organizações do território

Feira Preta Festival retorna ao Rio de Janeiro nos dias 29, 30 e 31 de maio, e ocupa o Píer Mauá, Armazém Kobra e diversos pontos da Região Portuária. Realizado em parceria com a iniciativa Viva Pequena África, é o maior evento de cultura e economia preta da América Latina e reúne shows, talks, cinema, feira de empreendedores, gastronomia, moda e inovação negra. A escolha do território da Pequena África, historicamente marcado pela chegada, circulação e resistência de populações de matriz africana, conecta o evento a uma geografia simbólica da diáspora, onde passado e futuro se encontram para reafirmar identidades e projetar o desenvolvimento social e econômico.

“A força da cultura preta move economias, redes, territórios e futuros. O Feira Preta Festival é um espaço de encontro entre memória, criatividade e prosperidade. Mais do que um festival, queremos consolidar uma plataforma permanente de desenvolvimento econômico e cultural para a população negra”, afirma Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta.

Organizações da Pequena África

Na sexta-feira (29), as ações começam com o painel de abertura do BNDES sobre crédito e impacto social, e o dia encerra-se com um xirê conduzido pelo Ilê Asé Iyá Omi Funfun e pelo afoxé Filhos de Gandhi Rio.

No sábado (30) terá o Cortejo do Cordão do Prata Preta e as apresentações de dança da Cia Efeito Urbano. No mesmo dia, o Instituto Pretos Novos coordena o circuito guiado no Cais do Valongo, enquanto o CEAP comanda o painel "Ubuntu Carioca: Presente, Passado e Futuro da Pequena África", seguido pelo debate "Da Pequena África ao Mundo: fluxos da diáspora". O Baile Black Bom também marca presença no sábado, ocupando o Palco Pedra do Sal, no Armazém Kobra, convidando Dom Filó e Sandra de Sá.

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No domingo (31), o público acompanha o cortejo do Bloco Coração das Meninas e a apresentação da Orquestra Luna, primeira orquestra de câmara de violinos da Providência, idealizada pela instituição Casa Amarela. O dia conta com o samba de raiz Samba Canela de Velho, do grupo Moça Prosa e o Samba da Cabaça. O Casarão Cultural João de Alabá assume o circuito histórico Cidade Terreiro.

Durante todo o fim de semana, as ações de literatura e infância ocupam o espaço Feira Pretinha e o Espaço Ginga, e traz contações da Casa da Escrevivência com as histórias de Ananse e Yalodê, o espetáculo "O Cordel da Providência" do Instituto Entre o Céu e a Favela e o Bando do Teatro da Favela, ao lado da contadora Kemla Baptista e mediações de Jonathan Raymundo.

Cine Raiz

O evento conta com o Cine Raiz, mostra de cinema negro promovida pelo BNDES. As exibições incluem os longas "Malês", dirigido por Antônio Pitanga, "A Noite de Alaíde", que conta a trajetória de Alaíde Costa, “Criadas”, a animação "Amadeo e o Hipotético Mundo Novo", além do curta "O Senhor do Trem".

Lançamento Rede Memória Viva

Durante o evento será anunciado o edital da Rede Memória Viva, uma ação de que vai conectar e promover, nacional e internacionalmente, organizações de base territorial dedicadas à preservação e à valorização da memória africana no Brasil, criando uma articulação inédita entre iniciativas de salvaguarda da herança africana, turismo de base comunitária e desenvolvimento econômico local.

A proposta da Rede é construir, até 2027, um mapa interativo de territórios de memória negra, inspirado na experiência desenvolvida na Pequena África carioca, reconhecida internacionalmente por sua importância histórica para a diáspora africana. O mapa será veiculado, ao menos, em português, inglês e espanhol, dando visibilidade global às organizações e territórios integrantes da Rede.

O edital da ação deve ser lançado em junho, dando prazo de pelo menos um mês para inscrição das organizações interessadas. O resultado da seleção está previsto para setembro, com a listagem de todas as organizações que tenham atendido aos critérios previstos na iniciativa. Não há limite máximo de organizações contempladas: tantas quantas se inscrevem e atenderem aos requisitos poderão participar da Rede e receberão as atividades de capacitação nela previstas.

Os critérios de seleção vão considerar aspectos ligados à preservação da memória afro-brasileira, atuação cultural comunitária, potencial turístico, valorização da ancestralidade africana e impacto territorial. “Identificar outras Pequenas Áfricas no Brasil significa reconhecer territórios que preservam a memória viva da população negra e impulsionam o afroturismo como estratégia de desenvolvimento econômico e valorização cultural. A Rede nasce para fortalecer essas iniciativas e conectá-las nacionalmente”, afirma Antônio Pita, diretor da Diaspora.Black.

Adicionalmente a esse propósito de mapeamento de organizações vinculadas à preservação da memória africana no Brasil, a iniciativa Rede Memória Viva selecionará quatro propostas de ações de arquitetura, interpretativas e/ou museológicas, para apoio mediante custeio da elaboração de projeto técnico, que possa facilitar a captação de recursos para sua execução junto a parceiros públicos ou privados. Os detalhes dessa seleção também serão veiculados no edital previsto para junho deste ano.

A iniciativa Viva Pequena África é estruturada e patrocinada pelo BNDES, com apoio financeiro da Open Society Foundations, Ford Foundation, Instituto Ibirapitanga e Fundação Itaú, sendo gerida por uma coalizão composta pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP), Diáspora.Black e Feira Preta.

Programação Pequena África

Sexta-feira, 29 de maio

Palco Zungu (no Armazém 1)

10h05 - 11h00 — BNDES: Crédito, inovação e impacto social

Área Externa (Entre o Armazém Kobra e o Armazém 1)

17h30 - 19h00 — Filhos de Gandhy + Ilê Asé Iyá Omi Funfun

Sábado, 30 de maio

Palco Pedra do Sal (no Armazém Kobra)

14h00 - 18h00 — Baile Black Bom convida Dom Filó e Sandra Sá

Palco Zungu (no Armazém 1)

13h40 - 14h00 — Cia Efeito Urbano — Hip Hop Samba

15h00 - 16h20 — Samba Canela de Velho

Espaço Cais do Valongo

12h00 - 13h00 — CEAP: Ubuntu Carioca: Presente, Passado e Futuro da Pequena África

17h00 - 18h00 — Da Pequena África ao Mundo: fluxos da diáspora

Espaço Ginga (no Armazém 1)

15h40 - 16h10 — O Cordel da Providência — Instituto Entre o Céu e a Favela

Espaço Feira Pretinha

14h30 - 15h00 — Casa da Escrevivência — Ananse e o baú de histórias

Cinema: Cine Raiz (no Armazém 1)

14h15 — Longa: Malês

21h31 — Curta O Senhor do Trem

Área Externa (Entre o Armazém Kobra e o Armazém 1)

12h00 - 13h00 — Cordão do Prata Preta (Cortejo)

Território da Pequena África (Fora dos Armazéns)

10h00 — Tour Circuito Histórico Instituto Pretos Novos

Domingo, 31 de maio

Palco Pedra do Sal (no Armazém Kobra)

20h10 - 21h30 — Teresa Cristina convida Áurea Martins e Rita Benneditto

Palco Zungu (no Armazém 1)

15h40 - 17h00 — Moça Prosa

17h40 - 19h00 — Samba da Cabaça (Tia Ciata) e Convidados

Espaço Feira Pretinha

14h30 - 15h00 — Casa da Escrevivência — Yalodê, conto afro-brasileiro

Cinema: Cine Raiz (no Armazém 1)

13h00 — Longa: A Noite de Alaíde

15h20 — PROMO exclusiva: Amadeo e o Hipotético Mundo Novo

15h50 — Longa: Criadas

Área Externa (Entre o Armazém Kobra e o Armazém 1)

12h00 (Início) — Bloco Coração das Meninas (Cortejo)

Território da Pequena África (Fora dos Armazéns)

10h00 — Tour Cidade Terreiro

Link para retirada de ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/feira-preta-festival-rio-2026/3437629

Mais informações: https://feirapretafestival2026.com.br