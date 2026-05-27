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Detran RJ interdita galpão clandestino que comercializava peças de veículos importados de forma irregular pela internet

Estabelecimento em Nova Iguaçu operava sem credenciamento e não tinha notas fiscais e etiquetas de rastreabilidade exigidas por lei

relogio min de leitura | Escrito por Redação 27 de maio de 2026 - 08:37
A fiscalização chegou ao endereço após denúncias e monitoramento de anúncios de venda de peças automotivas pela internet
A fiscalização chegou ao endereço após denúncias e monitoramento de anúncios de venda de peças automotivas pela internet -

Um galpão que comercializava peças de veículos importados de forma irregular foi interditado, na manhã desta terça-feira (26/5), por agentes do Detran RJ. O estabelecimento funcionava com as portas fechadas para tentar burlar a fiscalização e realizava a venda clandestina de peças pela internet. O local, que funcionava na Travessa São Benedito, no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, não possuía credenciamento junto ao departamento nem apresentava notas fiscais do material comercializado.

A fiscalização chegou ao endereço após denúncias e monitoramento de anúncios de venda de peças automotivas pela internet. No interior do galpão, os agentes encontraram peças de veículos importados, como BYD e Ford Territory, sem as devidas notas fiscais. Mais de 1.500 peças foram apreendidas por não possuírem as etiquetas de rastreabilidade com QR Code, exigidas por lei. O proprietário do estabelecimento terá prazo de 30 dias para apresentar a documentação do material apreendido. Caso não comprove a origem das peças, todo o material será encaminhado a empresas de reciclagem credenciadas.

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O Detran RJ orienta que, para adquirir peças automotivas usadas com segurança, o usuário consulte, no site do departamento, na aba Desmontagem, as empresas credenciadas e as peças cadastradas. As peças disponíveis na plataforma possuem origem comprovada, nota fiscal e código de rastreabilidade, garantindo mais segurança ao consumidor.

Tags:

DETRAN RJ galpão clandestino peças de veículos importados

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