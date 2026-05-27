Detran RJ interdita galpão clandestino que comercializava peças de veículos importados de forma irregular pela internet

Um galpão que comercializava peças de veículos importados de forma irregular foi interditado, na manhã desta terça-feira (26/5), por agentes do Detran RJ. O estabelecimento funcionava com as portas fechadas para tentar burlar a fiscalização e realizava a venda clandestina de peças pela internet. O local, que funcionava na Travessa São Benedito, no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, não possuía credenciamento junto ao departamento nem apresentava notas fiscais do material comercializado.

A fiscalização chegou ao endereço após denúncias e monitoramento de anúncios de venda de peças automotivas pela internet. No interior do galpão, os agentes encontraram peças de veículos importados, como BYD e Ford Territory, sem as devidas notas fiscais. Mais de 1.500 peças foram apreendidas por não possuírem as etiquetas de rastreabilidade com QR Code, exigidas por lei. O proprietário do estabelecimento terá prazo de 30 dias para apresentar a documentação do material apreendido. Caso não comprove a origem das peças, todo o material será encaminhado a empresas de reciclagem credenciadas.

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O Detran RJ orienta que, para adquirir peças automotivas usadas com segurança, o usuário consulte, no site do departamento, na aba Desmontagem, as empresas credenciadas e as peças cadastradas. As peças disponíveis na plataforma possuem origem comprovada, nota fiscal e código de rastreabilidade, garantindo mais segurança ao consumidor.