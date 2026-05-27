Homem é baleado após ir ao Jardim Catarina para comprar moto anunciada na internet
Vítima foi atacada, teve dinheiro e celular roubados
Morador de Teresópolis, na Região Serrana do Rio, um homem, de 28 anos, foi baleado na tarde desta terça-feira (26), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, após ir até a região para negociar a compra de uma motocicleta anunciada pela internet.
Segundo informações iniciais, o jovem teria sido abordado por criminosos armados logo após chegar ao local. Os suspeitos roubaram o celular e o dinheiro que estavam com ele.
Ainda de acordo com relatos, a vítima tentou fugir correndo, momento em que os criminosos efetuaram diversos disparos. Ele acabou atingido por um tiro na perna.
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O rapaz foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O estado de saúde dele não foi divulgado.
O caso é investigado por agentes da 74ª DP (Alcântara), que buscam identificar os envolvidos no crime.