Homem é baleado após ir ao Jardim Catarina para comprar moto anunciada na internet

O rapaz foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê - Foto: Divulgação

O rapaz foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê - Foto: Divulgação

Morador de Teresópolis, na Região Serrana do Rio, um homem, de 28 anos, foi baleado na tarde desta terça-feira (26), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, após ir até a região para negociar a compra de uma motocicleta anunciada pela internet.

Segundo informações iniciais, o jovem teria sido abordado por criminosos armados logo após chegar ao local. Os suspeitos roubaram o celular e o dinheiro que estavam com ele.

Ainda de acordo com relatos, a vítima tentou fugir correndo, momento em que os criminosos efetuaram diversos disparos. Ele acabou atingido por um tiro na perna.

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O rapaz foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O caso é investigado por agentes da 74ª DP (Alcântara), que buscam identificar os envolvidos no crime.