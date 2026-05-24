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Ciclistas são flagrados ultrapassando bloqueios da Ciclovia Tim Maia

A via estava interdita em razão de ressaca

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de maio de 2026 - 13:58
Ciclistas são flagrados burlando esquema de interdição
Ciclistas são flagrados burlando esquema de interdição -

Ciclistas foram flagrados ultrapassando de maneira irregular os bloqueios de segurança da Ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, neste sábado (23), por câmeras do Centro de Operações Rio. A ciclovia estava interditada desde a noite da última quinta-feira (21) devido ao alerta de ressaca, com ondas superiores a 2,5 metros.

Segundo as imagens, grupos de ciclistas aparecem pulando a cancela e forçando a abertura da estrutura de interdição. Um dos cadeados utilizados na contenção também foi violado e arrebentado.

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A ciclovia foi reaberta somente na noite deste sábado (23), depois da redução da altura das ondas e o fim da ressaca.

Através das redes sociais, agentes da prefeitura alertaram a população: "Os bloqueios são realizados como medida de segurança e devem ser respeitados. Não ultrapassem as cancelas durante o período de interdição".

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Um post compartilhado por Centro de Operações e Resiliência | COR-Rio (@operacoesrio)

Acidente

No ano de 2016, uma ressaca no mar de São Conrado destruiu uma parte da estrutura da ciclovia, apenas três meses após a inauguração, causando a morte de dois homens, um de 53 e outro de 54 anos. O acidente deixou outras três pessoas feridas.

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bloqueios da Ciclovia Tim Maia ciclistas Ciclovia Tim Maia

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