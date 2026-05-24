Ciclistas são flagrados ultrapassando bloqueios da Ciclovia Tim Maia
A via estava interdita em razão de ressaca
Ciclistas foram flagrados ultrapassando de maneira irregular os bloqueios de segurança da Ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, neste sábado (23), por câmeras do Centro de Operações Rio. A ciclovia estava interditada desde a noite da última quinta-feira (21) devido ao alerta de ressaca, com ondas superiores a 2,5 metros.
Segundo as imagens, grupos de ciclistas aparecem pulando a cancela e forçando a abertura da estrutura de interdição. Um dos cadeados utilizados na contenção também foi violado e arrebentado.
Leia também:
Lula diz que governador interino do Rio deve “prender ladrões e milicianos”'
Luciano Huck critica Bolsa Família e diz que programa não estimula saída da pobreza
A ciclovia foi reaberta somente na noite deste sábado (23), depois da redução da altura das ondas e o fim da ressaca.
Através das redes sociais, agentes da prefeitura alertaram a população: "Os bloqueios são realizados como medida de segurança e devem ser respeitados. Não ultrapassem as cancelas durante o período de interdição".
Acidente
No ano de 2016, uma ressaca no mar de São Conrado destruiu uma parte da estrutura da ciclovia, apenas três meses após a inauguração, causando a morte de dois homens, um de 53 e outro de 54 anos. O acidente deixou outras três pessoas feridas.