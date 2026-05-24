Luciano Huck critica Bolsa Família e diz que programa não estimula saída da pobreza

O apresentador Luciano Huck criticou o programa Bolsa Família durante participação no Fórum Esfera, neste sábado (30), no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. O evento tem como objetivo promover debates entre representantes dos setores público e privado.

Durante a fala, Luciano Huck, que tem intenções políticas, criticou o Bolsa Família, afirmando que o programa social não ajuda na quebra do ciclo da pobreza, ideia contestada por diferentes estudos. Ainda de acordo com o apresentador, beneficiários encontrariam formas de continuar recebendo os valores do programa social.

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“[O Brasil] é muito ineficiente em todas as frentes. É a conversa de ontem. O prefeito da cidade de Senhor do Bonfim tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas [beneficiários do programa] criam atalhos para ficar no programa de distribuição de renda, de proteção social, ad eternum. A gente precisa criar um estímulo.”, disse Luciano Huck.

Ele ainda afirma que o programa não gera esperança de melhores condições de vida para os brasileiros pois não são estimulados a deixarem a ajuda. “Como é que você motiva a família que precisa, que necessita do Bolsa Família, a ter vontade de querer sair desse programa… mobilidade social no Brasil. Pega estudo da OCDE: uma família no Brasil, pra sair da base da pirâmide social pra chegar na média da classe média brasileira, são nove gerações. Isso quer dizer que você não tem esperança, nem o seu filho, nem o seu neto, nem o seu bisneto vai ter uma vida melhor que a sua? Você fica sem estímulo. Essa não mobilidade social, essa loteria do CEP que a gente vive no Brasil, que o lugar em que você nasce determina o número de oportunidades que você vai ter na vida.”, acredita o apresentador.

Em evento para Empresários Luciano huck ataca o programa “Bolsa Família” dizendo que benefício não ajuda pessoas a saírem da pobreza, em 2025: 2 milhões de famílias deixam o programa após aumento de renda pic.twitter.com/fh1K9lzs1t — 𝘿𝙞𝙡𝙢𝙖 𝘿𝙚𝙗𝙤𝙘𝙝𝙖𝙙𝙖 ☭ 🇧🇷 (@eudilminha_) May 23, 2026

Jovens deixam Bolsa Família

Diferentemente da ideia apresentada por Luciano Huck, o Bolsa Família tem sido uma das principais fontes da quebra de ciclo de pobreza no país, nos últimos 12 anos. Desde 2014, cerca de 70% dos adolescentes que viviam em famílias que eram beneficentes do programa deixaram de depender dele. O dado é apontado no estudo “Filhos do Bolsa Família: uma análise da última década do programa” realizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) junto a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

“Em média, independentemente da idade, 60,68% dos beneficiários de 2014 deixaram o programa até 2025. A saída mais elevada foi entre os adolescentes: 68,8% na faixa de 11 a 14 anos e 71,25% na faixa etária de 15 a 17 anos.”

Ainda segundo a pesquisa, 52,67% dos adolescentes com idades entre 15 e 17 anos, que recebiam o programa Bolsa Família em 2014, também não fazem mais parte do Cadastro Único, que abrangem faixas de renda mais altas do que a do programa. No total, 28,4% possuíam empregos com carteira assinada em 2025. Os adolescentes de 11 a 14 anos, cerca de 46,95% deixaram o CadÚnico e 19,10% contam com vínculo formal atualmente.