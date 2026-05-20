Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0476 | Euro R$ 5,8522
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

OSG faz por você: Limpeza é feita na BR-101 após denúncia de lixo e mato alto

Motoristas que passam diariamente pelo trecho afirmam que a situação melhorou

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 20 de maio de 2026 - 10:36
O mato alto comprometia a visibilidade dos condutores
O mato alto comprometia a visibilidade dos condutores -

Alguns dias após reportagem feita pelo OSG, trechos da BR-101 e da Avenida do Contorno receberam serviços de limpeza e manutenção.

A situação havia sido denunciada por motoristas, que reclamavam da falta de conservação às margens da rodovia, principalmente na altura do km 311, no sentido Niterói. O mato alto comprometia a visibilidade dos condutores e o lixo espalhado aumentava os riscos de acidentes.

Leia também: 

OSG faz por você: Moradores da Trindade voltam a receber água dois dias depois de reportagem

OSG faz por você: DER inicia limpeza na RJ-104 após denúncia de mato alto em Tribobó

Os pontos começaram a receber capina, retirada de resíduos e limpeza do acostamento. Motoristas que passam diariamente pelo trecho afirmam que a situação melhorou, mas cobram que a manutenção seja feita com mais frequência para evitar novos transtornos.

A situação havia sido denunciada por motoristas, que reclamavam da falta de conservação às margens da rodovia
A situação havia sido denunciada por motoristas, que reclamavam da falta de conservação às margens da rodovia |  Foto: Layla Mussi

Tags:

acidentes de trânsito BR-101 conservação de rodovias Limpeza urbana manutenção de estradas segurança no trânsito

Matérias Relacionadas