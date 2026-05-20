OSG faz por você: Limpeza é feita na BR-101 após denúncia de lixo e mato alto

Alguns dias após reportagem feita pelo OSG, trechos da BR-101 e da Avenida do Contorno receberam serviços de limpeza e manutenção.



A situação havia sido denunciada por motoristas, que reclamavam da falta de conservação às margens da rodovia, principalmente na altura do km 311, no sentido Niterói. O mato alto comprometia a visibilidade dos condutores e o lixo espalhado aumentava os riscos de acidentes.

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Os pontos começaram a receber capina, retirada de resíduos e limpeza do acostamento. Motoristas que passam diariamente pelo trecho afirmam que a situação melhorou, mas cobram que a manutenção seja feita com mais frequência para evitar novos transtornos.