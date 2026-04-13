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OSG faz por você: DER inicia limpeza na RJ-104 após denúncia de mato alto em Tribobó

Intervenção ocorre 11 dias após reportagem do jornal O SÃO GONÇALO registrar risco à visibilidade na pista e presença de animal solto às margens da rodovia

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 13 de abril de 2026 - 11:02
A expectativa de motoristas é de que a manutenção passe a ser mais frequente
A expectativa de motoristas é de que a manutenção passe a ser mais frequente -

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) iniciou na manhã desta segunda-feira, 13, uma operação de limpeza às margens da RJ-104, na altura de Tribobó, em São Gonçalo. A ação acontece 11 dias após o jornal O SÃO GONÇALO flagrar a situação de abandono no trecho, que incluía mato alto comprometendo a visibilidade da pista e a presença de um cavalo pastando às margens da rodovia.

A intervenção ocorre após denúncias de motoristas e a publicação de uma reportagem que mostrou a vegetação avançando sobre o acostamento e pontos de acesso à via, especialmente em áreas próximas ao Centro de Polícia Técnica (CPT). Segundo relatos, o crescimento descontrolado do mato vinha dificultando a visão de condutores em trechos de curva e entrada na rodovia, aumentando o risco de acidentes.

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    O animal chegou a se aproximar e perseguir a equipe
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    A vegetação elevada toma conta de trechos próximos ao Centro de Polícia Técnica (CPT)
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    Mato alto preocupa motoristas
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    Um cavalo foi flagrado na área, pastando às margens da rodovia.
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Leia mais: 

Mato alto compromete visibilidade e aumenta risco de acidentes na RJ-104, em Tribobó

Na ocasião da reportagem, também foi registrado um cavalo solto na região. O animal circulava livremente às margens da pista e chegou a se aproximar da equipe de reportagem, reforçando a preocupação com a falta de controle de animais na área. Motoristas que trafegam pelo local afirmam que a presença de cavalos tem sido recorrente.


Autor: Kiko Charret | Descrição:

A expectativa de motoristas é de que a manutenção passe a ser mais frequente, reduzindo os riscos no local e evitando novos episódios semelhantes.

Vegetação alta comprometia a visão de motoristas
Vegetação alta comprometia a visão de motoristas |  Foto: Kiko Charret

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