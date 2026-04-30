Lixo e mato alto preocupam motoristas na BR-101

Motoristas enfrentam dificuldades ao trafegar pela BR-101 e pela Avenida do Contorno, onde lixo espalhado, mato alto e até uma árvore no canteiro comprometem a segurança nas vias - Foto: Layla Mussi

Motoristas enfrentam dificuldades ao trafegar pela BR-101 e pela Avenida do Contorno, onde lixo espalhado, mato alto e até uma árvore no canteiro comprometem a segurança nas vias - Foto: Layla Mussi

Motoristas que trafegam pela BR-101 e pela Avenida do Contorno, na Região Metropolitana do Rio, denunciam o acúmulo de lixo e o crescimento de mato alto em trechos das vias. A situação tem gerado preocupação, principalmente por comprometer a visibilidade e a segurança no trânsito.

Na BR-101, na altura do km 311, no sentido Niterói, condutores relatam dificuldades ao dividir espaço com resíduos espalhados pela pista. Mesmo concentrados nas margens, os materiais podem atrapalhar manobras e representar risco em situações de emergência.

Resíduos na pista aumentam o risco de acidentes em trechos no sentido Niterói | Foto: Layla Mussi

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Já na Avenida do Contorno, na altura do Estaleiro Aliança, também no sentido Niterói, o problema se agrava com a presença de vegetação excessiva. No local, uma pequena árvore foi identificada crescendo na mureta que separa as pistas, evidenciando a falta de manutenção.



Árvore cresce entre a mureta que divide os dois sentidos da via | Foto: Layla Mussi

Diante desse cenário, motoristas e passageiros enfrentam obstáculos diários ao trafegar pelas vias, disputando espaço com lixo e vegetação.



Procurada, a Arteris Fluminense, responsável pela administração da via, não respondeu aos quetionamentos.