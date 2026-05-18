OSG faz por você: Moradores da Trindade voltam a receber água dois dias depois de reportagem

Após denúncia ao OSG, moradores da Trindade voltam a receber água encanada em São Gonçalo - Foto: Reprodução - Vídeo/Arquivo Pessoal

Após denúncia ao OSG, moradores da Trindade voltam a receber água encanada em São Gonçalo - Foto: Reprodução - Vídeo/Arquivo Pessoal

Os moradores da Trindade, em São Gonçalo, voltaram a ser abastecidos com água encanada, neste domingo (17), após reportagem feita ao OSG.

Segundo a denúncia feita pelos moradores da Rua Angra dos Reis, na Trindade, eles estavam desabastecidos desde o começo da semana passada, além de sofrerem com dificuldades de abastecimento em função de água fraca. Entretanto, depois da reportagem realizada pelo OSG, a água voltou a ser fornecida para a região.

Leia também:

Piloto da Core baleado em operação na Vila Aliança morre após complicações de saúde

Polícia Civil deflagra operação contra esquema de golpes com pacotes de viagens

“Passando para agradecer ao jornal O São Gonçalo, pela reportagem só mesmo assim para os órgãos competentes tomarem uma providência. A água está voltando ao normal”, agradeceu o morador Romualdo Castro, de 55 anos.





Morador agradece a reportagem feita pelo OSG Reprodução - Arquivo pessoal