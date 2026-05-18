Piloto da Core baleado em operação na Vila Aliança morre após complicações de saúde

O piloto de helicóptero da Polícia Civil, Felipe Marques Monteiro, de 46 anos, que havia sido baleado em uma operação na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio, morreu neste domingo (17), após complicações de saúde. O Governo do Estado do Rio de Janeiro lamentou a morte do agente.

O policial da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) foi baleado no pescoço e estava internado desde março de 2025.

Recentemente, o piloto estava com um quadro de saúde grave em decorrência de uma infecção, depois de apresentar complicações de uma cirurgia de prótese craniana feita no dia 20 de abril.



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Governo lamenta a morte

“O Governo do Estado do Rio de Janeiro lamenta a morte do policial civil e piloto da CORE, Felipe Marques Monteiro, que foi ferido em março de 2025, durante uma operação da Polícia Civil na Vila Aliança, quando o helicóptero em que atuava como copiloto foi alvo de disparos de criminosos com fuzis.

Desde então, ele travou uma longa, difícil e corajosa batalha pela vida, marcada pela força, fé e dedicação da família, especialmente de sua esposa, mobilizando colegas de profissão, amigos e todos os que torciam por sua recuperação.

Neste momento de dor, o Governo do Estado presta solidariedade aos familiares, amigos e companheiros da Polícia Civil, e reconhece a bravura, o compromisso e a entrega do comandante Felipe Marques Monteiro no exercício da missão de proteger a população fluminense. Sua coragem e seu legado permanecerão na memória da segurança pública do nosso estado.”

Relembre o ataque

O agente da CORE foi baleado em um ataque no dia 20 de março, durante uma operação em que sobrevoava a comunidade na Vila Aliança, com o helicóptero da corporação. A aeronave virou alvo de criminosos e o copiloto foi atingido por um disparo de fuzil na testa, que acabou perfurando o crânio.

Um dos suspeitos do ataque acabou sendo preso em maio, enquanto os demais conseguiram fugir.