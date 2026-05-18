Polícia Civil deflagra operação contra esquema de golpes com pacotes de viagens

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) deflagraram, nesta segunda-feira (18/05), a “Operação Cartão Vermelho”, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de fraudes envolvendo pacotes de viagens internacionais. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão no Centro do Rio, Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, Leblon, na Zona Sul e na Ilha do Governador.

As investigações apontam que os envolvidos comercializavam pacotes turísticos com passagens aéreas, hospedagens e ingressos para partidas de futebol no exterior, mas não entregavam os serviços contratados pelas vítimas.

Leia também:

Maricá avança em projeto de transporte aquaviário gratuito nas lagoas com o 'Vermelhinho das Águas'

Monitoras são ouvidas na delegacia após denúncias em creche de São Gonçalo



Diversos consumidores procuraram a especializada para denunciar os golpes. Segundo os relatos, após realizarem os pagamentos, as vítimas não recebiam os benefícios prometidos ou enfrentavam problemas relacionados às viagens adquiridas. As apurações também identificaram registros semelhantes em outras delegacias.

Ainda de acordo com a investigação, um dos alvos da ação possui centenas de processos em diferentes estados do país e foi preso recentemente em Santa Catarina.

Após um intenso trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes da Decon iniciaram a operação desta segunda-feira para identificar todos os envolvidos e reunir novos elementos que auxiliem no avanço das investigações. A ação está em andamento.