Falta de água afeta moradores da Rua Angra dos Reis, na Trindade, em São Gonçalo

Moradores da Rua Angra dos Reis, na Trindade, em São Gonçalo, denunciam falta de água e problemas constantes no abastecimento - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Moradores da Rua Angra dos Reis, na Trindade, em São Gonçalo, denunciam falta de água e problemas constantes no abastecimento - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

A dificuldade no abastecimento e até mesmo a falta de água têm afetado diretamente os moradores da Rua Angra dos Reis, no bairro Trindade, em São Gonçalo. Além dos constantes problemas no fornecimento, moradores afirmam que já realizaram diversas reclamações, mas recebem apenas a oferta de caminhões-pipa como solução temporária.

Os moradores da localidade alegam que enfrentam problemas no abastecimento e períodos sem água desde março deste ano.

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“Nós estamos com um problema de falta de água muito grave aqui na minha rua desde março. Colocaram o hidrômetro aqui na minha residência no dia 2 de março e, a partir de então, o abastecimento começou a ficar precário. Já não era muito bom, então piorou ainda mais”, disse o morador Romualdo Castro, de 55 anos, que ressaltou que as contas continuam chegando e sendo pagas normalmente.





Morador alega que a água fornecida não chega com força suficiente na residência Reprodução - Arquivo Pessoal

Autor: Reprodução - Arquivo Pessoal

Equipes da concessionária Águas do Rio, responsável pelo abastecimento, estiveram na rua no dia 1º de maio e informaram que o serviço ocorria normalmente. Entretanto, poucos dias depois, o morador voltou a ficar sem abastecimento e segue sem água até o momento.

“Vieram aqui no dia 1º de maio, não falaram com ninguém e disseram que a água estava normal. Eu não consigo entender isso. Agora estou sem água. Hoje é quinta-feira (14) e, desde segunda-feira (11), praticamente não cai água. Quando cai, eu tenho que correr e ligar uma bomba para conseguir encher a caixa d’água”, reclamou o morador, que continuava sem abastecimento nesta sexta-feira (15).





Vídeo de torneira sem água, gravado na última segunda-feira (11) Reprodução - Arquivo Pessoal

Autor: Reprodução - Arquivo Pessoal

Na tentativa de normalizar a situação, o morador procurou a concessionária Águas do Rio, responsável pelo abastecimento da região, mas afirma que a única alternativa oferecida foi o envio de um caminhão-pipa.

“O que acontece é que eles só oferecem caminhão-pipa. Eu não consigo entender isso, porque nunca tive problema de água aqui. A água é um bem essencial”, desabafou.

Procurada pela reportagem, a concessionária Águas do Rio informou que enviará uma equipe à Rua Angra dos Reis para verificar a ocorrência.

A empresa também reforçou que está à disposição da população pelo telefone 0800 195 0 195, para ligações gratuitas, e por mensagens via WhatsApp.

Sob supervisão de Marcela Freitas



