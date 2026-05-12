PM morto no Engenho Pequeno era compositor de samba enredo da Unidos do Viradouro

O subtenente reformado da Polícia Militar, Antônio Lourenço, de 69 anos, também chamado de “Orelha” , fez parte da ala de compositores de samba da Escola de Samba Unidos do Viradouro. Ele foi encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo, na Rua Valdir dos Santos, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo.

Descrito pelas pessoas que o conheceram, como uma pessoa apaixonada por Carnaval, Antônio fez parte do grupo de compositores e desfilou por anos pela agremiação.

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Pouco antes de se aposentar, ele trabalhou como segurança de um estabelecimento da área. Antônio deixa esposa e uma filha. Ainda não foram divulgadas informações sobre data e local do sepultamento.