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PM morto no Engenho Pequeno era compositor de samba enredo da Unidos do Viradouro

A vítima era segurança de um estabelecimento comercial da localidade

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de maio de 2026 - 11:50
Antônio Lourenço, de 69 anos, era subtenente aposentado da Polícia Militar
Antônio Lourenço, de 69 anos, era subtenente aposentado da Polícia Militar -

O subtenente reformado da Polícia Militar, Antônio Lourenço, de 69 anos, também chamado de “Orelha” , fez parte da ala de compositores de samba da Escola de Samba Unidos do Viradouro. Ele foi encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo, na Rua Valdir dos Santos, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo

Descrito pelas pessoas que o conheceram, como uma pessoa apaixonada por Carnaval, Antônio fez parte do grupo de compositores e desfilou por anos pela agremiação.

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Pouco antes de se aposentar, ele trabalhou como segurança de um estabelecimento da área. Antônio deixa esposa e uma filha. Ainda não foram divulgadas informações sobre data e local do sepultamento.

Tags:

compositor de samba enredo Engenho Pequeno pm morto Unidos do Viradouro

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