PM reformado é executado no Engenho Pequeno, em São Gonçalo (vídeo)

Um subtenente reformado da Polícia Militar foi encontrado morto, e com marcas de tiros pelo corpo, na Rua Valdir dos Santos, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na tarde desta segunda-feira (11). Segundo informações iniciais apuradas por policiais do 1ºBPM (Venda da Cruz), a vítima trabalharia como segurança em comércios no local. Desde o fim do ano passado, aquela região está sob disputa de traficantes de drogas e milicianos.

O crime aconteceu no início da tarde. A vítima estava em pé na calçada e foi surpreendida por homens armados que passaram pelo local em uma moto e um carro de passeio. Atingido por disparos na cabeça e no tórax, o subtenente morreu no local. A Polícia Militar faz a guardo do corpo e uma equipe da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG) está se dirigindo para o local para fazer o trabalho de perícia e iniciar as investigações sobre o caso.

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Vídeo com imagens sobreo crime circulou nas redes sociais Divulgação

Autor: Divulgação

*Em atualização

