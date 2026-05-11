PM reformado é executado no Engenho Pequeno, em São Gonçalo (vídeo)
Segundo informações iniciais apuradas pelo 1ºBPM (Venda da Cruz), ele trabalhava como segurança em comércios no local. Área está sob disputa entre traficantes de drogas e milicianos
Um subtenente reformado da Polícia Militar foi encontrado morto, e com marcas de tiros pelo corpo, na Rua Valdir dos Santos, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na tarde desta segunda-feira (11). Segundo informações iniciais apuradas por policiais do 1ºBPM (Venda da Cruz), a vítima trabalharia como segurança em comércios no local. Desde o fim do ano passado, aquela região está sob disputa de traficantes de drogas e milicianos.
O crime aconteceu no início da tarde. A vítima estava em pé na calçada e foi surpreendida por homens armados que passaram pelo local em uma moto e um carro de passeio. Atingido por disparos na cabeça e no tórax, o subtenente morreu no local. A Polícia Militar faz a guardo do corpo e uma equipe da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG) está se dirigindo para o local para fazer o trabalho de perícia e iniciar as investigações sobre o caso.
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*Em atualização