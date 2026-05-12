BR-101 ganhará nova faixa para desafogar o trânsito no trecho Niterói-Itaboraí

O principal objetivo das obras é desafogar o trânsito de quem segue para a Região dos Lagos e o Norte Fluminense - Foto: Divulgação

O principal objetivo das obras é desafogar o trânsito de quem segue para a Região dos Lagos e o Norte Fluminense - Foto: Divulgação

As obras de ampliação da BR-101 entre Niterói e Itaboraí finalmente vão sair do papel. Em cerimônia nesta segunda-feira (11), o prefeito Rodrigo Neves e o ministro dos Transportes assinaram a ordem de serviço para a construção de uma terceira faixa em ambos os sentidos da rodovia.

A intervenção vai do quilômetro 297 ao 320, passando também por São Gonçalo, e o principal objetivo é desafogar o trânsito pesado de quem segue para a Região dos Lagos e o Norte Fluminense.

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O projeto, que estava parado desde 2020, foi retomado após um novo acordo de concessão entre o Governo Federal e a Arteris Fluminense, que administra o trecho. Com a assinatura, a expectativa agora é que o fluxo de passageiros e cargas ganhe mais agilidade e segurança.

O investimento total de R$ 10 bilhões vai cobrir 322 quilômetros da rodovia, chegando até Campos dos Goytacazes. Além da reforma de todo o asfalto, o projeto inclui a duplicação do trecho entre Macaé e Rio das Ostras e a chegada do sistema "free flow", pedágio sem cancelas que agiliza a viagem evitando filas.

O projeto bilionário ainda inclui monitoramento integral da rodovia por câmeras que conseguem ler automaticamente as placas através da tecnologia OCR. O novo sistema de segurança será integrado à Polícia Rodoviária Federal (PRF), com auxílio de drones e 4G.