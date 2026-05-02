Professor da UFRJ é encontrado na comunidade da Mangueira, no Rio

Depois de horas desaparecido, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), João Paulo Machado Torres, de 60 anos, foi localizado na comunidade da Mangueira, na Zona Norte do Rio, na noite desta sexta-feira (1º). A informação foi confirmada pelo filho do professor, o jornalista Marcos Torres.

O docente foi encontrado pelo próprio filho, a esposa e um aluno. De acordo com Marcos, João foi encaminhado a um hospital, mas está bem. A família optou por não fornecer maiores detalhes sobre as circunstâncias do reaparecimento.

Leia também:

“Gêmeo” de José Loreto já ultrapassa a marca de 190 mil seguidores

Alunos de SG conquistam 1º lugar em competição internacional de robótica

João Paulo desapareceu na tarde da última quinta-feira (30), depois de deixar o campus da Universidade Federal, na Ilha do Fundão, para ir para casa, no bairro do Encantado, na Zona Norte. A última vez que ele teria entrado em contato com a família foi por volta das 12h30, quando falou com o filho por telefone.

O aparelho celular do docente emitiu sinal até as 14h indicando que ele estava na região Central do Brasil, porém, depois não entrou mais em contato, causando preocupação nos familiares. Desesperados, parentes registraram o desaparecimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que deu início às buscas e divulgou um cartaz pedindo informações.



Carreira do docente

Docente titular da UFRJ desde a década de 1980, João Paulo Machado Torres trabalha na área de biofísica ambiental. Ele tem graduação, mestrado e doutorado pela mesma instituição federal em que leciona, além de ser um pesquisador reconhecido nas temáticas de poluição e substâncias tóxicas no meio ambiente.