Alunos de SG conquistam 1º lugar em competição internacional de robótica

O lugar mais alto do pódio da competição internacional First Lego League 2026 (FLL) foi conquistado pelos alunos do Colégio Odete São Paio, de São Gonçalo, no último fim de semana, no Reino Unido, em Londres. A conquista foi na categoria Design de Engenharia e contou com meses de preparação dos alunos e do professor.

A equipe We.Bot, formada por estudantes do Ensino Fundamental e Médio, contou com a orientação do professor Eduardo, que, segundo a instituição, foi “reconhecido como o melhor treinador da competição”.

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Para atender às exigências da competição, a equipe precisava construir e programar um robô que deveria cumprir tarefas em uma arena de desafios. Além disso, também deveria haver uma iniciação científica, apresentando o processo de desenvolvimento do projeto, contendo conceitos práticos de engenharia.

Os alunos asseguraram uma vaga na fase internacional da competição depois de se destacar na etapa nacional e, dessa forma, chamaram a atenção dos jurados no Reino Unido, em razão da consistência técnica, da estratégia empregada e também da transparência na apresentação do trabalho.

Nas redes sociais da instituição, os alunos foram homenageados pelo feito: “Representando o Brasil e toda a América Latina, nossos alunos alcançaram o 1º lugar mundial em Engenharia e Tecnologia com um robô desenvolvido por eles mesmos”, diz um trecho do texto. Nos comentários, a equipe foi parabenizada pela conquista: “Que possamos valorizar instituições que incentivam a ciência e o estudo verdadeiramente. Parabéns, alunos e todo o corpo docente!!!!”, escreveu uma internauta. “Isso aqui é São Gonçalo”.

Com a vitória, a cidade de São Gonçalo chama atenção internacional na área de robótica educacional.

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