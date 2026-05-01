Professor da UFRJ desaparece em trajeto para casa no Encantado e família pede ajuda

O professor de biofísica da UFRJ João Paulo Machado Torres está desaparecido desde a tarde de quinta-feira (30), após sair da Ilha do Fundão, na Zona Norte do Rio, com destino à sua casa no bairro do Encantado, onde mora com a esposa.

Segundo o filho, o jornalista Marcos Torres, de 28 anos, pai e filho conversaram por volta das 12h30. Na conversa, o professor perguntou com quem e onde o filho assistiria ao jogo do Fluminense naquela noite. Após isso, não houve mais contato.

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Ele foi visto por volta das 13h30 na estação de metrô da Cidade Nova, ponto que integra o trajeto que costumava fazer diariamente para voltar para casa, utilizando ônibus, metrô e trem. O último sinal do celular foi registrado por volta das 14h, na região da Central do Brasil. Depois disso, o aparelho não voltou a receber mensagens, e não há confirmação se ainda estava com ele.

O caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na Cidade da Polícia, em Benfica. A família afirma que o professor vinha enfrentando questões emocionais recentes, embora não tivesse histórico de surtos. Parentes também fazem buscas em hospitais da região.

João Paulo tem cabelos grisalhos, usa óculos e, no dia do desaparecimento, vestia camiseta clara e calça escura. Informações podem ser repassadas pelos telefones: (21) 2202-0338 / 2582-7129 (DDPA), (21) 98782-8389 - Marcos Torres (Filho).