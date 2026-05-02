“Gêmeo” de José Loreto já ultrapassa a marca de 190 mil seguidores

O servente de pedreiro Lorran Galdino, natural de Itaboraí, teve a vida transformada após uma entrevista à Rádio Maringá, na Paraíba, e pode ter encontrado um irmão gêmeo perdido: o ator José Loreto. A principal mudança foi o número de seguidores, que, em poucos dias, chegou a 191 mil. Além disso, a semelhança entre o artista e Lorran chocou os internautas.

Em razão de tanta repercussão sobre a semelhança entre os dois, o próprio José Loreto, de 41 anos, aceitou a brincadeira, pediu ajuda para encontrar o ‘irmão gêmeo’ e fez uma chamada de vídeo com Lorran.

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“Coincidências são os braços que o acaso nos dá quando menos esperamos”, escreveu o ator ao publicar um registro com Lorran.

Durante a conversa, José ficou curioso sobre a história do novo ‘irmão’ e ficou surpreso ao descobrir que Lorran nasceu em Itaboraí, no Rio de Janeiro e disse: “Eu sou de Niterói”. De forma engraçada perguntou: “Estou preocupado. Quem é teu pai e tua mãe?”.

Até mesmo outros famosos ficaram impressionados com a semelhança, como o jornalista Evaristo Costa, que escreveu: “Impressionante”. O ator Dudu Azevedo sugeriu que fosse feita uma mobilização para que a fama repentina fosse transformada em oportunidade concreta para o servente de pedreiro.

Apesar de receber tanta atenção repentinamente, o próprio Lorran parece manter os pés no chão. Em uma postagem recente, ele ressaltou o orgulho pela profissão.

“Ser servente vai muito além de carregar materiais. É preparar o caminho para que a obra ganhe forma”. Em uma segunda publicação, ele comemorou os novos seguidores e agradeceu a José Loreto pela visibilidade: “Foi fundamental nesse crescimento”, afirmou.