Unidos do Salgueiro, de São Gonçalo, é a grande campeã do Carnaval da Retomada 2026

Unidos do Salgueiro de São Gonçalo se consagrou campeã do Carnaval da Retomada 2026 - Foto: Layla Mussi

Unidos do Salgueiro de São Gonçalo se consagrou campeã do Carnaval da Retomada 2026 - Foto: Layla Mussi

A Unidos do Salgueiro de São Gonçalo, foi consagrada como a campeã do Carnaval da Retomada - 2026, com 179,2 pontos. A escola ganhou a disputa com o enredo 'Imunana'. A apuração do Carnaval gonçalense reuniu os representantes das 14 escolas de samba da cidade, e amantes da folia, no Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista, na tarde desta quinta-feira (23).

A contagem dos votos começou por volta das 15h10 com o sorteio da ordem dos quesitos que seriam anunciados pelos jurados.

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As agremiações Unidos de São Gonçalo e Recanto do Engenho tiveram punições por causa do número mínimo de baianas e componentes.

Contagem dos votos

A cada ponto os integrantes das escolas e o público prendiam a respiração, tamanha a tensão. A agremiação, Unidos do Salgueiro de São Gonçalo, liderou boa parte da apuração.

Ao final, quando a vermelho e branco gonçalense foi anunciada como a grande campeã do Carnaval da Retomada - 2026, a alegria e gritos de comemoração tomaram conta do espaço.

"Ganha o Carnaval da Retomada é uma sensação incrível. Vamos seguir campeão para o ano que vem e trabalhando muito mais", disse emocionado o diretor da agremiação, Luís Cláudio Soares.

A agremiação Unidos do Salgueiro de São Gonçalo comemorou o título de campeã | Foto: Layla Mussi

As sete primeiras escolas: Unidos do Salgueiro de São Gonçalo, Acadêmicos do Universo, Mocidade Independente do Boaçu, Unidos do Marimbondo, Acadêmicos do Porto Novo, São do Amarante e Império do Porto da Ponte estarão no Grupo Especial. As demais colocadas irão compor o Grupo de Acesso, no Carnaval 2027: Unidos de Neves, Alegria de Guaxindiba, Pingo d’água, Unidos do Barro Vermelho, Leões de São Gonçalo, Recanto do Engenho, Caprichosos de São Gonçalo.

Tabela completa da colocadas | Foto: Divulgação

A apuração contou com a presença do Rei Momo e da Rainha do carnaval. Além do prefeito Capitão Nelson, que também acompanhou a apuração.

"Agradeço todas as agremiações presentes, sei que foi uma decisão muito em cima do laço, mas vocês demonstraram muita vontade, garra e criatividade. Tenho certeza que ano que vem as apresentações das agremiações será muito melhor", falou o prefeito.

O prefeito Capitão Nelson esteve na apuração e parabenizou todos os envolvidos | Foto: Layla Mussi

O Carnaval foi organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba, Blocos de Carnaval e Cultura Popular de São Gonçalo (Liga SG).

Pouco antes do início da contagem dos votos, os jurados deixaram uma mensagem de respeito entre os competidores e alegaram que todos já são vencedores. Ainda informaram que os preparativos para o carnaval de 2027 está a todo vapor. A Secretária de Cultura de São Gonçalo, Julia Sobral, também parabenizou as agremiações e agradeceu a todos que trabalharam e participaram do carnaval.

O Carnaval da Retomada 2026 foi organizado pela Liga SG | Foto: Layla Mussi

Expectativa para apuração:

Poucos minutos antes da apuração o Presidente da Unidos do Barro Vermelho, que levou para as ruas gonçalenses o enredo 'Marlene Salgado de Oliveira, meu Universo é você', falou sobre a expectativa para a apuração é sobre o que motivou o enredo deste ano.

"A expectativa é a melhor, apesar de algumas dificuldades que se teve no dia do desfile, a escola passou bem, a gente veio com muita garra, superamos as dificuldades na avenida. Agora, é aguardar, porque todas as outras co-irmãs também vieram bem", disse Edilson Alves, presidente da agremiação, que falou com exclusividade com o jornal OSG

Ainda de acordo com ele, a escola levou o mesmo enredo de 2017, como uma homenagem póstuma à educadora.

"Em 2017, nós fizemos esse mesmo enredo em homenagem a ela em vida. Depois do falecimento dela nos resolvemos re-homenagear ela, uma homenagear ela" explicou.