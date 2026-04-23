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Unidos do Salgueiro, de São Gonçalo, é a grande campeã do Carnaval da Retomada 2026

Apuração aconteceu no Parque Ambiental RJ no Boavista, na tarde desta quinta-feira (23)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de abril de 2026 - 18:24
Unidos do Salgueiro de São Gonçalo se consagrou campeã do Carnaval da Retomada 2026
Unidos do Salgueiro de São Gonçalo se consagrou campeã do Carnaval da Retomada 2026 -

A Unidos do Salgueiro de São Gonçalo, foi consagrada como a campeã do Carnaval da Retomada - 2026, com 179,2 pontos. A escola ganhou a disputa com o enredo 'Imunana'. A apuração do Carnaval gonçalense reuniu os representantes das 14 escolas de samba da cidade, e amantes da folia, no Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista, na tarde desta quinta-feira (23).

A contagem dos votos começou por volta das 15h10 com o sorteio da ordem dos quesitos que seriam anunciados pelos jurados.

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As agremiações Unidos de São Gonçalo e Recanto do Engenho tiveram punições por causa do número mínimo de baianas e componentes.

Contagem dos votos

A cada ponto os integrantes das escolas e o público prendiam a respiração, tamanha a tensão. A agremiação, Unidos do Salgueiro de São Gonçalo, liderou boa parte da apuração.

Ao final, quando a vermelho e branco gonçalense foi anunciada como a grande campeã do Carnaval da Retomada - 2026, a alegria e gritos de comemoração tomaram conta do espaço.

"Ganha o Carnaval da Retomada é uma sensação incrível. Vamos seguir campeão para o ano que vem e trabalhando muito mais", disse emocionado o diretor da agremiação, Luís Cláudio Soares.

A agremiação Unidos do Salgueiro de São Gonçalo comemorou o título de campeã
A agremiação Unidos do Salgueiro de São Gonçalo comemorou o título de campeã |  Foto: Layla Mussi

As sete primeiras escolas: Unidos do Salgueiro de São Gonçalo, Acadêmicos do Universo, Mocidade Independente do Boaçu, Unidos do Marimbondo, Acadêmicos do Porto Novo, São do Amarante e Império do Porto da Ponte estarão no Grupo Especial. As demais colocadas irão compor o Grupo de Acesso, no Carnaval 2027: Unidos de Neves, Alegria de Guaxindiba, Pingo d’água, Unidos do Barro Vermelho, Leões de São Gonçalo, Recanto do Engenho, Caprichosos de São Gonçalo.

Tabela completa da colocadas
Tabela completa da colocadas |  Foto: Divulgação

A apuração contou com a presença do Rei Momo e da Rainha do carnaval. Além do prefeito Capitão Nelson, que também acompanhou a apuração.

"Agradeço todas as agremiações presentes, sei que foi uma decisão muito em cima do laço, mas vocês demonstraram muita vontade, garra e criatividade. Tenho certeza que ano que vem as apresentações das agremiações será muito melhor", falou o prefeito.

O prefeito Capitão Nelson esteve na apuração e parabenizou todos os envolvidos
O prefeito Capitão Nelson esteve na apuração e parabenizou todos os envolvidos |  Foto: Layla Mussi

O Carnaval foi organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba, Blocos de Carnaval e Cultura Popular de São Gonçalo (Liga SG).

Pouco antes do início da contagem dos votos, os jurados deixaram uma mensagem de respeito entre os competidores e alegaram que todos já são vencedores. Ainda informaram que os preparativos para o carnaval de 2027 está a todo vapor. A Secretária de Cultura de São Gonçalo, Julia Sobral, também parabenizou as agremiações e agradeceu a todos que trabalharam e participaram do carnaval.

O Carnaval da Retomada 2026 foi organizado pela Liga SG
O Carnaval da Retomada 2026 foi organizado pela Liga SG |  Foto: Layla Mussi

Expectativa para apuração:

Poucos minutos antes da apuração o Presidente da Unidos do Barro Vermelho, que levou para as ruas gonçalenses o enredo 'Marlene Salgado de Oliveira, meu Universo é você', falou sobre a expectativa para a apuração é sobre o que motivou o enredo deste ano.

"A expectativa é a melhor, apesar de algumas dificuldades que se teve no dia do desfile, a escola passou bem, a gente veio com muita garra, superamos as dificuldades na avenida. Agora, é aguardar, porque todas as outras co-irmãs também vieram bem", disse Edilson Alves, presidente da agremiação, que falou com exclusividade com o jornal OSG

Ainda de acordo com ele, a escola levou o mesmo enredo de 2017, como uma homenagem póstuma à educadora.

"Em 2017, nós fizemos esse mesmo enredo em homenagem a ela em vida. Depois do falecimento dela nos resolvemos re-homenagear ela, uma homenagear ela" explicou.

O presidente da Unidos do Barro Vermelho, deu entrevista exclusiva para o OSG
O presidente da Unidos do Barro Vermelho, deu entrevista exclusiva para o OSG |  Foto: Layla Mussi

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Carnaval da Retomada 2026 Salgueiro de São Gonçalo campeã Unidos do Salgueiro de São Gonçalo

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