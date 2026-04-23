Preso por morte de influenciadora tira a própria vida em cela

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, se matou dentro de cela na Delegacia de Homicídios do Rio - Foto: Divulgação

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, se matou dentro de cela na Delegacia de Homicídios do Rio - Foto: Divulgação

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, que estava preso pelo feminicído da influenciadora digital Ana Luiza Matheus, tirou a própria vida dentro de uma cela na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (22). Há indícios de que ele usou a própria bermuda para se enforcar.

A Polícia Civil informou que segue adotando todas as medidas necessárias para o completo esclarecimento dos fatos.

Ana Luiza morreu em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Segundo o delegado Renato Martins, indícios apontam que o homem jogou a modelo do 13º andar após uma discussão. O desentendimento teria sido motivado por ele não aceitar a decisão da modelo de retornar à Bahia.

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Endreo chegou a mover o corpo de Ana Luiza. "Quando a gente chegou na cena do crime, a pessoa estava lá, chorando, ajoelhado, todo ensanguentado. Por que ele estava todo ensanguentado? Porque após a vítima ter sido lançada [de] 13 andares, [...] - é uma queda brusca, é violento isso, ele foi lá, no cenário do crime, mexeu na posição do corpo, mexeu em diversas situações. Tudo isso para gente é fraude processual para tentar despistar a perícia", disse o delegado Renato Martins, da Delegacia de Homicídios da Capital.

