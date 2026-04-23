Preso por morte de influenciadora tira a própria vida em cela
Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, estava detido na sede da Delegacia de Homicídios do Rio
Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, que estava preso pelo feminicído da influenciadora digital Ana Luiza Matheus, tirou a própria vida dentro de uma cela na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (22). Há indícios de que ele usou a própria bermuda para se enforcar.
A Polícia Civil informou que segue adotando todas as medidas necessárias para o completo esclarecimento dos fatos.
Ana Luiza morreu em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Segundo o delegado Renato Martins, indícios apontam que o homem jogou a modelo do 13º andar após uma discussão. O desentendimento teria sido motivado por ele não aceitar a decisão da modelo de retornar à Bahia.
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Endreo chegou a mover o corpo de Ana Luiza. "Quando a gente chegou na cena do crime, a pessoa estava lá, chorando, ajoelhado, todo ensanguentado. Por que ele estava todo ensanguentado? Porque após a vítima ter sido lançada [de] 13 andares, [...] - é uma queda brusca, é violento isso, ele foi lá, no cenário do crime, mexeu na posição do corpo, mexeu em diversas situações. Tudo isso para gente é fraude processual para tentar despistar a perícia", disse o delegado Renato Martins, da Delegacia de Homicídios da Capital.