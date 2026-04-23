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Manifestação por justiça mobiliza moradores após morte de mulher em São Gonçalo

Ato está marcado para esta quarta-feira, às 18h, na Praça de Santa Izabel

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de abril de 2026 - 08:17
O corpo foi localizado em via pública, com marcas de violência
O corpo foi localizado em via pública, com marcas de violência -

Moradores de São Gonçalo estão organizando uma manifestação por justiça em memória de Jhenifer Barbosa, encontrada morta na última terça-feira (22), no bairro Ipiíba. O ato está previsto para acontecer nesta quarta-feira (23), às 18h, na Praça de Santa Izabel, e deve reunir familiares, amigos e integrantes da comunidade em um momento de comoção e cobrança por justiça. De acordo com relatos, Jenifer vivia em situação de vulnerabilidade e não tinha residência fixa, permanecendo entre pontos da região do Engenho do Roçado e Ipiíba

A mobilização surgiu após a repercussão do caso, que está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Segundo informações iniciais, o corpo da vítima apresentava marcas de violência, o que aumentou a revolta entre moradores da região.

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Divulgado nas redes sociais, o chamado para o protesto destaca a necessidade de respostas. “Jhenifer era cheia de sonhos, alegre, batalhadora e amada por todos. Hoje não está mais entre nós, e a dor que fica é imensa”, diz um trecho da mensagem compartilhada.

Convite para o ato
Convite para o ato |  Foto: Divulgação

A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias da morte de Jhenifer e busca por informações que possam levar à identificação dos responsáveis. 

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