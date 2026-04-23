Manifestação por justiça mobiliza moradores após morte de mulher em São Gonçalo

Moradores de São Gonçalo estão organizando uma manifestação por justiça em memória de Jhenifer Barbosa, encontrada morta na última terça-feira (22), no bairro Ipiíba. O ato está previsto para acontecer nesta quarta-feira (23), às 18h, na Praça de Santa Izabel, e deve reunir familiares, amigos e integrantes da comunidade em um momento de comoção e cobrança por justiça. De acordo com relatos, Jenifer vivia em situação de vulnerabilidade e não tinha residência fixa, permanecendo entre pontos da região do Engenho do Roçado e Ipiíba

A mobilização surgiu após a repercussão do caso, que está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Segundo informações iniciais, o corpo da vítima apresentava marcas de violência, o que aumentou a revolta entre moradores da região.

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Divulgado nas redes sociais, o chamado para o protesto destaca a necessidade de respostas. “Jhenifer era cheia de sonhos, alegre, batalhadora e amada por todos. Hoje não está mais entre nós, e a dor que fica é imensa”, diz um trecho da mensagem compartilhada.

Convite para o ato | Foto: Divulgação

A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias da morte de Jhenifer e busca por informações que possam levar à identificação dos responsáveis.