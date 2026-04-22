Mulher é encontrada morta em São Gonçalo

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo - Foto: Divulgação

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo - Foto: Divulgação

Um corpo de mulher. identificada inicialmente por Jhenifer, foi encontrado na tarde desta terça-feira (22) na Avenida Francisco Azeredo Coutinho, no bairro Ipiíba, em São Gonçalo. A vítima apresentava marcas de violência.

De acordo com informações, equipes da PM foram acionadas após uma denúncia sobre a possível presença de um cadáver na via. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a ocorrência e encontraram o corpo da mulher.

A área foi isolada até a chegada da perícia. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) estiveram no local e iniciaram as investigações.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Nas redes sociais, pessoas que conheciam a vítima lamentaram a morte violenta. "Foi muita maldade, ela só ficava na igreja e desenhando nas portas das farmácias. Falava com todos, escutava seus louvores sentadinha", escreveu uma usuária do Facebook.

No início da noite, moradores da região do Rio do Ouro fizeram uma manifestação na RJ-106 para pedir por Justiça.