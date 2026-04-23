Maricá recebe evento de fé e música gospel neste sábado (25)

A programação inclui apresentações musicais de artistas do segmento gospel, além de momentos de oração - Foto: Prefeitura de Maricá/: Elsson Campos

A programação inclui apresentações musicais de artistas do segmento gospel, além de momentos de oração - Foto: Prefeitura de Maricá/: Elsson Campos

Com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assuntos Religiosos, acontece neste sábado (25/04), a partir das 18h, a cruzada evangélica "Aviva Inoã". O evento, organizado pela AME Pastores e pelo Conselho de Ministros Evangélicos de Maricá (COMEM), será na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), km 15, em Inoã.

Leia também:

Pedestre morre atropelado na BR-101, em São Gonçalo

Dia de São Jorge: Programação conta com alvoradas, missas e procissões em São Gonçalo, Niterói e Maricá

A programação inclui apresentações musicais de artistas do segmento gospel, além de momentos de oração, ato profético e pregação da palavra. O encerramento das atividades será conduzido pela cantora Midian Lima, às 21h30. O palco também receberá o cantor Gabriel Marques, a pastora Amanda Dantas, Cláudia Lívia, DJ Mothé e o Coral dos Cantores.

Serviço:

Cruzada Evangélica Aviva Inoã

Data: Sábado (25/04)

Horário: 18h

Local: Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), km 15 (entre a Escola Janela do Saber e a UPA), Inoã

Programação:

18h – Abertura do evento

18h30 – Oração com Pr. Sérgio e Pr. Alex

18h35 – Coral dos Cantores

18h55 – DJ Mothé

19h10 – Cláudia Lívia

19h30 – DJ Mothé

19h45 – Pra. Amanda Dantas

20h10 – Ato profético

20h25 – Gabriel Marques

20h50 – Pregação da palavra

21h30 – Midian Lima