Maricá recebe evento de fé e música gospel neste sábado (25)
Aviva Inoã’ terá programação gratuita com apresentações musicais, momentos de oração e leituras bíblicas
Com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assuntos Religiosos, acontece neste sábado (25/04), a partir das 18h, a cruzada evangélica "Aviva Inoã". O evento, organizado pela AME Pastores e pelo Conselho de Ministros Evangélicos de Maricá (COMEM), será na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), km 15, em Inoã.
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A programação inclui apresentações musicais de artistas do segmento gospel, além de momentos de oração, ato profético e pregação da palavra. O encerramento das atividades será conduzido pela cantora Midian Lima, às 21h30. O palco também receberá o cantor Gabriel Marques, a pastora Amanda Dantas, Cláudia Lívia, DJ Mothé e o Coral dos Cantores.
Serviço:
Cruzada Evangélica Aviva Inoã
Data: Sábado (25/04)
Horário: 18h
Local: Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), km 15 (entre a Escola Janela do Saber e a UPA), Inoã
Programação:
18h – Abertura do evento
18h30 – Oração com Pr. Sérgio e Pr. Alex
18h35 – Coral dos Cantores
18h55 – DJ Mothé
19h10 – Cláudia Lívia
19h30 – DJ Mothé
19h45 – Pra. Amanda Dantas
20h10 – Ato profético
20h25 – Gabriel Marques
20h50 – Pregação da palavra
21h30 – Midian Lima