Após maratona de 20 dias sem descanso, elenco do Fluminense terá folga

O próximo compromisso do Fluminense será contra o Operário, na quinta-feira (23), às 21h30 - Foto: Reprodução - Marcelo Gonçalves/Fluminense

O próximo compromisso do Fluminense será contra o Operário, na quinta-feira (23), às 21h30 - Foto: Reprodução - Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense atravessou uma sequência desgastante de compromissos e chegou a 20 dias consecutivos sem folga. A maratona foi ampliada após o adiamento do clássico contra o Flamengo, decisão que suprimiu o período de descanso previsto para o domingo (12), após o jogo que ocorreria no sábado (11).

Com agenda cheia, o elenco tricolor teve uma semana de forte carga de trabalho por conta das disputas simultâneas do Brasileirão e da Libertadores. Na última quarta-feira (15), a equipe enfrentou Independiente Rivadavia e perdeu por 2 a 1, no Maracanã, enquanto no último domingo (19) mediu forças com o Santos, na Vila Belmiro, na vitória emocionante por 3 a 2 de virada.

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Entenda o cenário

O cenário começou a mudar na quinta-feira (9), quando o Flamengo enfrentou problemas logísticos no retorno ao Rio de Janeiro após a partida contra o Cusco FC. O atraso do Flamengo reduziria a preparação da equipe comandada por Leonardo Jardim para apenas um dia antes do confronto com o Fluminense.

Diante da situação, a diretoria rubro-negra buscou diálogo com a FERJ, a CBF e o Fluminense para viabilizar o adiamento do clássico. Com a mudança de data confirmada, os dois clubes passaram a contar com um dia adicional de preparação. Em contrapartida, o elenco tricolor perdeu a folga que estava programada para o domingo.

Com adiamento e as duas derrotas em seguida, a diretoria do Fluminense foi alvo de protestos das organizadas no CT Carlos Castilho na última quinta-feira (16). Além disso, houve protesto em Laranjeiras dos influencers e torcedores comuns no último sábado (18). O alvo mais uma vez foi o presidente Mattheus Montenegro e o diretor geral Mário Bittencourt.

A assessoria do Fluminense divulgou a programação oficial do elenco profissional e confirmou que, após uma sequência intensa de 20 dias consecutivos de atividades, os jogadores terão folga nesta segunda-feira (20).

Confira

20/04 - Segunda-feira

- Folga

21/04 - Terça-feira

- 09h30 - Treino - CTCC

22/04 - Quarta-feira

- 09h30 - Treino - CTCC

- Após - Viagem - Ponta Grossa - Paraná

23/04 - Quinta-feira

- 21h30 - Copa do Brasil

- Operário (PR) X Fluminense

- Estádio Germano Krüger

24/04 - Sexta-feira

- 09h30 - Retorno Viagem

25/04 - Sábado

- 09h30 - Treino - CTCC

26/04 - Domingo

- 20h30 - Campeonato Brasileiro

- Fluminense x Chapecoense

- Maracanã

Escala sujeita a alterações

O próximo compromisso do Fluminense será contra o Operário, na quinta-feira (23), às 21h30. A partida será válida pela ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Sob supervisão de Ari Lopes