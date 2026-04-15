Operação da PF prende 39 pessoas e mira dono da Choquei, MC Poze do Rodo e MC Ryan SP
Os presos estão relacionados ao ramo do funk, financeiro e na divulgação de bets
‘Operação Narco Fluxo’ da Polícia Federal (PF) cumpriu 45 mandados de busca e apreensão e prendeu temporariamente 39 pessoas, incluindo MC Poze do Rodo, MC Ryan SP e o fundador da Choquei, Raphael Sousa Oliveira. A ação ocorre em diferentes localidades do Brasil.
A operação revelou que o grupo utilizava um sistema estruturado para ocultar e lavar dinheiro. O esquema movimentou mais de R$ 1,6 bilhão. A ação da PF mirou não apenas agentes do setor financeiro, mas também influenciadores que divulgavam jogos de azar vinculados à organização criminosa. Confira!
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Rodrigo de Paula Morgado: empresário e contador, e está sendo apontado como o operador financeiro do esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Ele foi preso no litoral de São Paulo.
Ryan Santana dos Santos: também conhecido como MC Ryan SP, é cantor
Raphael Sousa Oliveira: fundador da página de fofoca Choquei.
Marlon Brendon Coelho Couto da Silva: MC Poze do Rodo, cantor.
Diogo Santos de Almeida: conhecido como Diogo 305, é um influenciador ligado a rifas nas redes sociais.
Rodrigo Inacio de Lima Oliveira: também conhecido como GR6 Explode, é uma figura ligada ao gerenciamento da carreira de 300 nomes ligados ao funk.
Mateus Eduardo Magrini Santana: irmão mais novo de MC Ryan SP.
Henrique Alexandre Barros Viana: chamado de Rato, dono da Love Funk, empresa que também gerencia a carreira de outros artistas.
Xizhangpeng Hao: controla a Fintech, empresa responsável pelo processamento de pagamentos.
Sun Chunyang: é o ex-sócio-administrador da fintech.
Outros presos na operação
Tiago de Oliveira
Alexandre de Paula Sousa Santos
Lucas Felipe Silva Martins
Sydney Wendemacher Junior
Arlindma Gomes dos Santos
Vinicius dos Reis Pitarelli
Luis Carlos Custodio
Jose Ricardo dos Santos Junior
Ellyton Rodrigues Feitosa
Caroline Alves dos Santos
Mauro Jube de Assunção
Chrystian Mateus Dias Ramos é influenciador
Débora Vitoria Paixão Ramos influenciadora
Fernando de Sousa
Luis Henrique Matos Maia
Orlando Miguel da Silva
Sergio Wegner de Vargas
Thiago Barros Cabral
Vitor Ferreira da Cruz Junior
Yuri Camargo Francisco
Letica Feller Pereira
Alex Lima da Fonseca
Jiawei Lin
Thadeu José Chagas Silveira
Renan Costa da Mota
Marcus Vinicius Rodrigues de Assis
Guilherme Ricardo Fuhr
Jonatas Cleiton de Almeida Santos
Estefany Pereira da Silva