Carnaval da Retomada: 14 escolas de samba gonçalenses desfilam no centro da cidade; confira o trajeto!

O brilho das escolas de samba tomará conta do centro da cidade a partir da Rua Dr. Feliciano Sodré, em frente à loja Magazine Luiza - Foto: Divulgação

O brilho das escolas de samba tomará conta do centro da cidade a partir da Rua Dr. Feliciano Sodré, em frente à loja Magazine Luiza - Foto: Divulgação

A folia ainda não acabou em São Gonçalo! O município se prepara para viver o Carnaval da Retomada, que promete levar muita cor, samba e alegria às ruas do centro da cidade nos dias 21 e 22 de abril. O evento vai reunir 14 escolas de samba e diversas agremiações locais em um desfile que celebra a cultura carnavalesca e movimenta a população mesmo fora de época. Confira o trajeto!





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A festa começa com a concentração na Rua Salvatori, mas o brilho das escolas de samba tomará conta do centro da cidade a partir da Rua Dr. Feliciano Sodré, em frente à loja Magazine Luiza, seguindo até a Rua Doutor Nilo Peçanha, na altura do Rodo Shopping. O percurso será palco para fantasias, bateria e muito samba no pé.

Ao todo, 14 agremiações de diferentes bairros participam do desfile, sendo sete do Grupo Especial e sete do Grupo de Acesso. As apresentações serão avaliadas por uma comissão julgadora, com notas entre 9,0 e 10,0 pontos. A apuração acontece no dia 23 de abril, no Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista.

A apuração vai acontecer no dia 23 de abril | Foto: Layla Mussi

Confira as agremiações participantes:

-Acadêmicos do Porto Novo

-Mocidade Unidos do Marimbondo

-São Gonçalo do Amarante

-Acadêmicos do Universo

-Unidos do Barro Vermelho

-Leões de São Gonçalo

-Mocidade Independente do Boaçu

-Pingo D’Água

-Unidos de Neves

-Império do Porto da Ponte

-Alegria de Guaxindiba

-Recanto do Engenho

-Unidos do Salgueiro de São Gonçalo

-Caprichosos de São Gonçalo

Um desfile marcado por alegria



Os gonçalenses esperam que o Carnaval, mesmo fora de época, seja vantajoso para a cidade e que chame a atenção para a cultura local.

“Eu gosto bastante, acho uma expressão de cultura popular do Brasil, que já vem sendo construída há muito tempo, acho bem interessante. E traz também bastante movimento para a cidade, movimento de dinheiro, traz bastante coisa legal para a cidade”, disse Pedro Vinicius Gesteira, de 25 anos.

“O Carnaval é uma expressão de cultura e traz movimento para a cidade”, diz Pedro Vinicius Gesteira, 25 anos. | Foto: Layla Mussi

A expectativa é que o desfile traga alegria e boas fantasias para serem apreciadas pela população.

“Espero ver coisa boa, alegre, alguma coisa para alegrar São Gonçalo”, disse a babá Jaqueline Ramos, de 43 anos.

“Espero ver muita alegria e boas fantasias”, afirma Jaqueline Ramos, 43 anos. | Foto: Layla Mussi

“É uma boa ideia para o lazer em São Gonçalo, é uma boa ideia. Eu adoro o Carnaval. Eu quero ver as fantasias, eu gosto”, comentou o aposentado Renato da Silva Cardoso, de 63 anos.



“É uma boa ideia para o lazer em São Gonçalo. Eu adoro o Carnaval”, comenta Renato da Silva Cardoso, 63 anos. | Foto: Layla Mussi

Sob supervisão de Marcela Freitas