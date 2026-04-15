Carnaval da Retomada: 14 escolas de samba gonçalenses desfilam no centro da cidade; confira o trajeto!
Os desfiles ocorrem nos dias 21 e 22 de abril
A folia ainda não acabou em São Gonçalo! O município se prepara para viver o Carnaval da Retomada, que promete levar muita cor, samba e alegria às ruas do centro da cidade nos dias 21 e 22 de abril. O evento vai reunir 14 escolas de samba e diversas agremiações locais em um desfile que celebra a cultura carnavalesca e movimenta a população mesmo fora de época. Confira o trajeto!
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A festa começa com a concentração na Rua Salvatori, mas o brilho das escolas de samba tomará conta do centro da cidade a partir da Rua Dr. Feliciano Sodré, em frente à loja Magazine Luiza, seguindo até a Rua Doutor Nilo Peçanha, na altura do Rodo Shopping. O percurso será palco para fantasias, bateria e muito samba no pé.
Ao todo, 14 agremiações de diferentes bairros participam do desfile, sendo sete do Grupo Especial e sete do Grupo de Acesso. As apresentações serão avaliadas por uma comissão julgadora, com notas entre 9,0 e 10,0 pontos. A apuração acontece no dia 23 de abril, no Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista.
Confira as agremiações participantes:
-Acadêmicos do Porto Novo
-Mocidade Unidos do Marimbondo
-São Gonçalo do Amarante
-Acadêmicos do Universo
-Unidos do Barro Vermelho
-Leões de São Gonçalo
-Mocidade Independente do Boaçu
-Pingo D’Água
-Unidos de Neves
-Império do Porto da Ponte
-Alegria de Guaxindiba
-Recanto do Engenho
-Unidos do Salgueiro de São Gonçalo
-Caprichosos de São Gonçalo
Um desfile marcado por alegria
Os gonçalenses esperam que o Carnaval, mesmo fora de época, seja vantajoso para a cidade e que chame a atenção para a cultura local.
“Eu gosto bastante, acho uma expressão de cultura popular do Brasil, que já vem sendo construída há muito tempo, acho bem interessante. E traz também bastante movimento para a cidade, movimento de dinheiro, traz bastante coisa legal para a cidade”, disse Pedro Vinicius Gesteira, de 25 anos.
A expectativa é que o desfile traga alegria e boas fantasias para serem apreciadas pela população.
“Espero ver coisa boa, alegre, alguma coisa para alegrar São Gonçalo”, disse a babá Jaqueline Ramos, de 43 anos.
“É uma boa ideia para o lazer em São Gonçalo, é uma boa ideia. Eu adoro o Carnaval. Eu quero ver as fantasias, eu gosto”, comentou o aposentado Renato da Silva Cardoso, de 63 anos.
Sob supervisão de Marcela Freitas