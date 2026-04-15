Operação da PF prende 39 pessoas e mira dono Choquei, MC Poze do Rodo e MC Ryan SP

Um dos presos é o fundador da página Choquei, Raphael Sousa Oliveira. - Foto: Reprodução - Instagram

Um dos presos é o fundador da página Choquei, Raphael Sousa Oliveira. - Foto: Reprodução - Instagram

‘Operação Narco Fluxo’ da Polícia Federal (PF) cumpriu 45 mandados de busca e apreensão e prendeu temporariamente 39 pessoas, incluindo MC Poze do Rodo, MC Ryan SP e o fundador da Choquei, Raphael Sousa Oliveira. A ação ocorre em diferentes localidades do Brasil.

A operação revelou que o grupo utilizava um sistema estruturado para ocultar e lavar dinheiro. O esquema movimentou mais de R$ 1,6 bilhão. A ação da PF mirou não apenas agentes do setor financeiro, mas também influenciadores que divulgavam jogos de azar vinculados à organização criminosa. Confira!



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Rodrigo de Paula Morgado: empresário e contador, e está sendo apontado como o operador financeiro do esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Ele foi preso no litoral de São Paulo.

Ryan Santana dos Santos: também conhecido como MC Ryan SP, é cantor

Raphael Sousa Oliveira: fundador da página de fofoca Choquei.

Marlon Brendon Coelho Couto da Silva: MC Poze do Rodo, cantor.

Diogo Santos de Almeida: conhecido como Diogo 305, é um influenciador ligado a rifas nas redes sociais.

Rodrigo Inacio de Lima Oliveira: também conhecido como GR6 Explode, é uma figura ligada ao gerenciamento da carreira de 300 nomes ligados ao funk.

Mateus Eduardo Magrini Santana: irmão mais novo de MC Ryan SP.

Henrique Alexandre Barros Viana: chamado de Rato, dono da Love Funk, empresa que também gerencia a carreira de outros artistas.

Xizhangpeng Hao: controla a Fintech, empresa responsável pelo processamento de pagamentos.

Sun Chunyang: é o ex-sócio-administrador da fintech.

Outros presos na operação

Tiago de Oliveira

Alexandre de Paula Sousa Santos

Lucas Felipe Silva Martins

Sydney Wendemacher Junior

Arlindma Gomes dos Santos

Vinicius dos Reis Pitarelli

Luis Carlos Custodio

Jose Ricardo dos Santos Junior

Ellyton Rodrigues Feitosa

Caroline Alves dos Santos

Mauro Jube de Assunção

Chrystian Mateus Dias Ramos é influenciador

Débora Vitoria Paixão Ramos influenciadora

Fernando de Sousa

Luis Henrique Matos Maia

Orlando Miguel da Silva

Sergio Wegner de Vargas

Thiago Barros Cabral

Vitor Ferreira da Cruz Junior

Yuri Camargo Francisco

Letica Feller Pereira

Alex Lima da Fonseca

Jiawei Lin

Thadeu José Chagas Silveira

Renan Costa da Mota

Marcus Vinicius Rodrigues de Assis

Guilherme Ricardo Fuhr

Jonatas Cleiton de Almeida Santos

Estefany Pereira da Silva