Professor da UFRJ é afastado após denúncias de assédio contra aluna

O professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro não teve a identidade revelada - Foto: Divulgação - Ana Marina Coutinho (SGCOM/UFRJ)

O professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro não teve a identidade revelada - Foto: Divulgação - Ana Marina Coutinho (SGCOM/UFRJ)

Um professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que não teve a identidade revelada, foi afastado do cargo depois de ser acusado de assédio contra uma aluna. Informações indicam que os assédios ocorreram desde o ano passado.

A determinação foi tomada pelo 5º Juizado de Violência Doméstica da capital fluminense, depois de solicitação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Além disso, um coletivo formado por estudantes também pressionava pelo afastamento do docente.

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O processo está correndo em segredo de Justiça. De acordo com a decisão, o professor tem que manter distância mínima de 200 metros da vítima e não pode manter contato com ela.

O coletivo de alunas informou que os casos de assédio teriam acontecido desde o ano passado, e até mesmo em sala de aula, tendo sido presenciados por outros alunos.