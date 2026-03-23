Engavetamento na Ponte Rio-Niterói provoca trânsito intenso nesta segunda-feira (23)

A semana começou com trânsito intenso para os motoristas que cruzam a Ponte Rio-Niterói. Na manhã desta segunda-feira (23), por volta das 6h50, um engavetamento envolvendo quatro veículos de passeio mobilizou equipes de socorro no Vão Central, na altura do pórtico 18, no sentido Niterói.

O engavetamento provocou a interdição de uma das faixas de rolamento. Agentes da Ecovias Ponte, atuaram no local para a remoção dos veículos e limpeza da pista. A via foi totalmente liberada por volta das 07h33, mas o trânsito ainda apresenta lentidão em pontos específicos.

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Quem segue em direção ao Rio de Janeiro também enfrenta dificuldades na travessia. Não há informações sobre feridos no acidente.